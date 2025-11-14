Filip Forsberg blev målskytt i den första matchen i NHL Global Series i Stockholm.

Nashville Predators vinner sedan med 2-1 efter förlängning mot Pittsburgh Penguins efter ett segermål av Steven Stamkos.

– Det är fantastiskt, vilken match!, säger Forsberg till Viaplay efter segern.

Filip Forsberg klev fram för Nashville i Stockholm. Foto: Jesper Zerman/Bildbyrån

Under fredagskvällen släpptes till slut pucken för den första matchen mellan Nashville Predators och Pittsburgh Penguins i NHL Global Series i Stockholm.

Det blev inte direkt någon rafflande tillställningen utan 0-0 stod sig väldigt långt in i matchen. Dödläget kom däremot att brytas efter nästan 34 minuters spel. Den kloke veteranen Jevgenij Malkin stod bakom Nashvilles mål och vallade in pucken i nät bakom en olycklig målvakt i Juuse Saros. 1-0 till Pittsburgh och det såg även ut att stå sig väldigt länge.

Nashville inledde en jakt på att kvittera men Penguins-målvakten Arturs Silovs stod i vägen för det mesta. Men när ”Preds” tog ut målvakten i slutet och det gav effekt. Vem annars om inte Filip Forsberg klev fram och elegant lyfte in 1-1 för ”Preds” med bara 70 sekunder kvar att spela. Forsberg stod för ett vilt firande efter att ha gjort mål på hemmaplan i Sverige och tack vare hans mål väntade förlängning i Avicii Arena.

I övertiden dröjde det bara 44 sekunder innan segermålet kom. Pittsburgh gick bort sig i ett byte och backen Brady Skjei kunde frispela veteranen Steven Stamkos som kom fri mot Silovs. Stamkos, som har varit hårt kritiserad för sitt spel sedan flytten till Nashville, visade prov på gammal klass och stänkte dit 2-1 i krysset för att skicka två poäng och segern till Predators.

– Det är fantastiskt! Vilken match, den levde nästan in i sista sekund. Jag tycker att vi spelar bra hela matchen men fick ingen utdelning. Det krävdes ända till sista minuten och sedan var det ett fantastiskt bra avslut av ”Stammer” i förlängningen. Det är jäkligt skönt, säger Forsberg till Viaplay efter segern.

Lagen möts igen i Stockholm på söndag, då Pittsburgh får chans till revansch.

Nashville Predators – Pittsburgh Penguins 2–1 OT (0-0,0-1,1-0,1-0)

Nashville: Filip Forsberg (8), Steven Stamkos (4).

Pittsburgh: Jevgenij Malkin (4).

Source: Filip Forsberg @ Elite Prospects