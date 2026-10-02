Han tar över som ny IIHF-ordförande

Franz Reindl blir president för IIHF.

Foto: Jesper Zerman/Bildbyrån.

Sedan 2021 har Luc Tardif varit ordförande för det internationella ishockeyförbundet (IIHF). Men i april kom beskedet att 73-åringen inte skulle ställa upp för omval. Nu har hans efterträdare presenterats – efter en omröstning på förbundet.

Det blir 71-årige Franz Reindl som tar över som IIHF-boss. Det som första tysk på posten sedan Dr. Gunther Sabetzki (1975-94).

Tjeckiske Petr Briza vann den första omröstningen, men då ingen av de tre kandidaterna nådde över 50 procent plockades Aivaz Omorkanov bort. Därefter vann Franz Reindl med 51.28 procent av rösterna.

Franz Reindl avslutade sin egna spelarkarriär 1988, efter åtta VM och tre OS, varav ett slutade med ett oväntat brons 1976. Reindl blev sedan coach i tyska ligan innan han tog över som GM för Tysklands landslag. Där var han mellan åren 1992 och 2014.

Anders Larsson öppnade för att bli IIHF-ordförande



Tidigare i april, då beskedet från Luc Tardif kom, öppnade Svenska ishockeyförbundets ordförande, Anders Larsson, för att bli just IIHF-ordförande . Svensken är redan ledamot i IIHF:s styrelse och hade då fått Taridf-beskedet på ett extrainsatt möte.

De olika nationernas förbund hade till 1 juni på sig att presentera sina nomineringar. I slutändan var följande nio de kandidater som sökte den högsta positionen på IIHF:

Henrik Bach Nielsen (DEN)

Petr Briza (CZE)

Sergey Goncharov (BLR)

Frank Gonzalez (ESP)

Zakaria Khechuashvili (GEO)

Jaan Molder (EST)

Aivaz Omorkanov (KGZ)

Matjaz Rakovec (SLO)

Franz Reindl (GER).