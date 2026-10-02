Kan bli borta länge: "Det finns en risk"

Leon Bristedt och Anton Bengtsson är på frånvarolistan i Rögle.

Foto: Bildbyrån (montage).

Redan efter andra SHL-omgången försvann Leon Bristedt från Rögle BK:s uppställning. Men något tydligt besked har ännu inte kommit – trots undersökning tidigare i veckan. Något som skapar oro i Ängelholm för en längre frånvaro.

Nu kommer en uppdatering, samtidigt som Anton Bengtsson status slås fast.

– Vi har sista matchen innan uppehållet den 31 oktober och räknar inte med att han (Bengtsson) spelar innan dess, säger Rögles fysioterapeut Christopher Alvengrip till Helsingborgs Dagblad och fortsätter om Bristedt:

– Den processen är fortfarande igång. Vi försöker att hämta in så mycket information som möjligt för att kunna ge en mer precis prognos om hans återkomst.

Alvengrip menar att han inte vill gå händelserna i förväg, och att Rögle behöver mer information innan de kan säga när den nu 31-årige forwarden drar på sig matchtröjan igen. I nästa vecka borde SHL-klubben ha tydligare svar.

– Klart att det finns en risk. Med det sagt är det inte samma sak som att det måste bli det, säger han om en eventuell längre frånvaro.

Något spel för Bristedt under nästa vecka ser det därmed inte ut att bli.