Mardrömskväll för Timrå: Två skadade

Tuff säsongsstart för Timrå.

Timrå IK har tagit två poäng på de säsongsinledande fem matcherna. Igår blev det en ny förlust mot Rögle BK med 1–4 trots att man vann skottstatistiken.

Det som även var noterbart var att två spelare tvingades att avbryta matchen. Backen Tim Barkemo avbröt under andra perioden efter att ha fått en tackling längs sargen av Linus Sandin.

Även forwarden Lucas Forsell avbröt matchen under tredjeperioden efter att han själv skjutit första målet i matchen för Timrå.

Status på de båda efter matchen var oklar och Timrå meddelade via sina sociala medier att kommentarer kommer efter att spelarna har undersökts hemma.

– Jag hoppas att det inte ska vara så allvarligt såklart, men de kunde ju inte fortsätta spela, säger Mikael Gath.

Skjutit flest skott i ligan

Trots att Timrå ligger sist har de skjutit flest skott på mål av alla lagen i SHL. 168 skott har det blivit under de första fem matcherna och endast sju av dessa har blivit mål. Det är sämst i ligan.

– Vi har några öppna lägen men pucken studsar precis över bladet, vi har bra chanser. Jag vet faktiskt inte vad jag ska svara … det är såklart väldigt frustrerande för grabbarna där ute, säger Gath.

Enligt tränaren är det inte fel på spelet och de behöver undvika att beteendet sätter sig mentalt i huvudet.

– Vi har några öppna lägen men pucken studsar precis över bladet, vi har bra chanser. Jag vet faktiskt inte vad jag ska svara … det är såklart väldigt frustrerande för grabbarna där ute, säger Gath.

Bäst skotteffektivitet har Frölunda HC med 19 mål på 112 skott.

Timrå spelar sin nästa match mot formstarka Skellefteå AIK hemma i SCA Arena.