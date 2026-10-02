Silly och surr: Dörren står fortfarande öppen för stjärnan
Hockeyettan

Silly och surr: Dörren står fortfarande öppen för stjärnan

Publicerad 02 oktober 2026 10:00

Hockeysveriges Hockeyettan-expert Mikael Mjörnberg lägger örat mot rälsen och samlar upp kulissnacket och de senaste ryktena under rubriken ”Hockey(h)ettan – Silly och surr från Hockeyettan”.

  • De har bearbetat den rutinerade forwarden.
  •  Dörren står fortfarande öppen för stjärnan – i alla fall veckan ut.
  • Spelet bakom flytten till seriekonkurrenten.
  • Junioren konkurrerade ut veteranen
  • Positivt besked angående befarade skadan

Det är dags för veckans småplock av spaningar och snackisar från klubbarna ute i Hockeyettan. Häng med.

För tips och uppslag maila Mjörnberg på mikael.mjornberg@bettercollective.com

Dörren står fortfarande öppen för stjärnan – i alla fall veckan ut

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