Silly och surr: Dörren står fortfarande öppen för stjärnan

- De har bearbetat den rutinerade forwarden.
- Dörren står fortfarande öppen för stjärnan – i alla fall veckan ut.
- Spelet bakom flytten till seriekonkurrenten.
- Junioren konkurrerade ut veteranen
- Positivt besked angående befarade skadan
Det är dags för veckans småplock av spaningar och snackisar från klubbarna ute i Hockeyettan. Häng med.
För tips och uppslag maila Mjörnberg på mikael.mjornberg@bettercollective.com
Dörren står fortfarande öppen för stjärnan – i alla fall veckan ut
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