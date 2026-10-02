Silly och surr: Dörren står fortfarande öppen för stjärnan

De har bearbetat den rutinerade forwarden.

Dörren står fortfarande öppen för stjärnan – i alla fall veckan ut.

Spelet bakom flytten till seriekonkurrenten.

Junioren konkurrerade ut veteranen

Positivt besked angående befarade skadan

Det är dags för veckans småplock av spaningar och snackisar från klubbarna ute i Hockeyettan. Häng med.

För tips och uppslag maila Mjörnberg på mikael.mjornberg@bettercollective.com

Dörren står fortfarande öppen för stjärnan – i alla fall veckan ut