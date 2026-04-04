På väg mot historisk svit – efter ny stormatch

Philip Broberg fortsätter att storspela för St. Louis Blues. Med nattens läckra framspelning kliver NHL-svensken upp på sju raka matcher med poäng.

– Den typen av spel får inte hända, säger Anaheim Ducks coach Joel Quenneville efter 2–6-mötet.

Philip Broberg har nu gjort poäng sju matcher i rad för St. Louis Blues. Foto: Bildbyrån (montage).

Endast två St. Louis Blues-backar har, sedan 1994/95, gjort poäng i fler matcher i rad än Philip Broberg.

När 24-åringen från Örebro var på besök hos Anaheim Ducks för nattens möte slogs detta fast. Och det genom en läcker framspelning till 1–1 där Robert Thomas fick ett friläge, helt skapat av OS-svensken. Broberg hade skrinnat upp på egen hand, glidit in i offensiv zon, och pillat genom pucken till Thomas.

– Det blir en omställning och ingen utmanar det. Den typen av spel får inte hända, särskilt inte tidigt i matchen, säger Duckscoachen Joel Quenneville, enligt NHL.com.

Stormatchen fortsatte dock sedan för den svenske backen.

Nytt personbästa – matchens lirare

Vid powerplay-målet som stängde mötet till 6–2 noterades Broberg för ytterligare en framspelning, och efter slutsignal utsågs han till mötets bästa spelare.

– Två gånger vi har varit i den här byggnaden. Det har, förmodligen, varit två av våra fem bästa prestationer i år. Vi spelade snabbt, vi var riktigt smarta med pucken, vi tvingade oss inte genom mitten, säger St. Louis tränare Jim Montgomery, enligt NHL.com.

Antalet matcher med poäng är alltså uppe i sju (!) för Philip Broberg. Utöver ovan nämnda statistik i Blues historia är det även ett nytt personbästa för svensken.

Jonatan Berggren noterades för ett mål i St. Louis. Leo Carlsson, på andra sidan, klev av isen utan poäng.

