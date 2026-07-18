Sajnar backen - med Carlsson-pengarna

Jamie Drysdale enas med Flyers. Foto: Bildbyrån/Kyle Ross-Imagn Images.

Tidigare i juli var Jamie Drysdale en av spelarna som ansökte om skiljedomstol. Detta för att få hjälp i förhandlingarna med Philadelphia Flyers. Nu, med tre dagar till handläggningen, enas parterna om ett fyrårskontrakt.

Den tidigare draftsexan, Jamie Drysdale, får en lön på 6,5 miljoner dollar per säsong. Innan dess var han restricted free agent, färskt från ett treårskontrakt värt 2,3 miljoner per år.

Att det nästan blir en tredubblad lön är dock kanske inte så konstigt. Drysdale kommer från en av sina bästa NHL-säsonger med åtta mål och 24 assist över 78 grundseriematcher. Detta följdes sedan av fyra poäng när Flyers nådde konferens-semifinal.

– Sedan vi värvade honom har Jamie arbetat extremt hårt, tagit stora steg i sin utveckling, och etablerat sig som en pålitlig pjäs med förmågan att påverka spelet i alla situationer. Vi tror att hans bästa fortfarande ligger framför honom, och att han kommer spela en viktig roll i att stärka vår klubb medan vi fortsätter att bygga, säger General Managern Daniel Briere i ett uttalande.

Backen med både JVM-guld och -silver hade nästan samma siffror 2021/22, i Anaheim Ducks. Men därefter satte skador stopp och till slut kom en trejd till Philadelphia i januari 2024.

En del av Carlsson-pengarna är nu borta

Denna överenskommelse är den andra på kort tid, efter även Trevor Zegras sajnat. Allt efter att "Philly" gått miste om Leo Carlsson då Anaheim Ducks matchat lönen i ett offer sheet.

Enligt PuckPedia har Philadelphia Flyers nu kvar knappt 14 miljoner dollar i lönetaksutrymme. Alltså mindre än man erbjöd Carlsson (18 miljoner dollar per säsong) för att göra honom till NHL:s bäst betalda spelare.