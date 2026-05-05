Dansk dominans: ”Stor del av vår framgång”

Med Carl Grundström i laget fick Philadelphia Flyers en drömstart på match två. Ändå är Carolina Hurricanes fortsatt obesegrade i Stanley Cup-slutspelet.

– Vi ger aldrig upp, säger Nikolaj Ehlers till media.

– ”Freddy” var skillnaden ikväll, hyllar coachen Rod Brind’Amour danske målvakten Frederik Andersen.

Philadelphia tappade 2–0 till 2–3 mot Carolina – mycket på grund av Frederik Andersen.

Philadelphia Flyers gjorde två förändringar i sin laguppställning inför match två av conference semifinalen mot Carolina Hurricanes. Emil Andrae och Carl Grundström, två svenskar, klev båda in, varav den siste för första gången i årets Stanley Cup-slutspel. Och det gav även utdelning.

Efter att Jamie Drysdale tryck in 1–0 för gästerna, efter fyra minuter spelade, dröjde det inte länge innan även 2–0 kom. Grundström stod för framspelningen och Sean Couturier för målet – 39 sekunder efter det första. Allt verkade gå vägen.

Ändå slutade mötet 3–2 till Carolina efter att Frederik Andersen storspelat i mål, medan hans danske landsman, Nikolaj Ehlers, stod för både mål och assist.

– Ja, ”Freddy” var skillnaden ikväll. Han växte återigen med uppgiften, särskilt i övertidsperioden. De hade talrika möjligheter att avgöra då, men han stoppade dem, säger coachen Rod Brind’Amour om Andersen och hans 34 räddningar.

Första underläget i hela slutspelet

Det viktigaste målet, med detta utgångsläge, kom dock i förlängningen. I minut 79 klev där Taylor Hall fram som stor hjälte.

Detta innebär att Carolina Hurricanes nu har 2–0 i serien och är fortsatt obesegrade i Stanley Cup-slutspelet. Denna gång blev man dock utmanade på ett sätt man aldrig blev i första rundan, av Pittsburgh Penguins. Faktum är att de tidiga målen av Flyers försatte Hurricanes i deras första underläge i årets slutspel.

– ”Freddy” har varit så bra under hela slutspelet. Vi startade inte som vi ville och gav honom inte riktigt någon hjälp där, men han spikade igen. Att ha det där självförtroendet och veta att ens målvakt kommer att vara där… Vi hade några motgångar och de hade tillfällen där de fick några riktigt bra chanser, men han var där för att rädda oss. Otroligt, och han är verkligen en stor del av vårt lag och all den framgång vi har haft, säger Sean Walker, enligt thehockeynews.

Nu vänder matchserien till Philadelphia med det tredje mötet på schemat natten till 8 maj, 02.00, svensk tid.

