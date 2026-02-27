Patrik Laines tid i Montréal Canadiens ser ut att gå mot sitt slut. Efter en lovande start har målproduktionen avtagit kraftigt – och nu uppges klubben aktivt försöka trejda den finske stjärnan före deadline.

– Jag har pratat med personer nära situationen och förväntningen är att en affär sker mellan nu och trade deadline, säger insidern David Pagnotta i Daily Faceoff Live.

Patrik Laine ryktas vara på väg bort från Montréal Canadiens. Foto: Dan Hamilton-Imagn Images

Starten på Patrik Laines sejour i Montreal Canadiens var elektrisk. Förra säsongen gjorde han tolv mål på sina 18 första matcher. Men därefter har det inte fungerat lika bra. Sedan dess har han bara gjort åtta mål på 39 matcher, och på grund av skadeproblem har han den här säsongen endast spelat fem matcher.

Det har helt enkelt inte blivit den fullträff i Montreal som många hoppades på. Med ett lönetaksträff på 8,7 miljoner dollar vill klubben gärna gå vidare och använda pengarna för att förstärka sin topp-sex i forwardssidan.

Men finns det en marknad för Laine?

Montréal Canadiens vill trejda Patrik Laine

David Pagnotta gästade Daily Faceoff Live och menar att en trejd absolut är möjlig – särskilt om Canadiens är villiga att behålla en del av lönen.

– De försöker trejda honom. Han är aktivt tillgänglig just nu. Jag har pratat med personer nära situationen och förväntningen är att en affär sker mellan nu och trade deadline. Det är vad man tror – sedan får vi se om det blir verklighet, säger Pagnotta.

– Montreal sitter i en sits där de kan behålla lön i kontraktet. Laine har ett cap hit på 8,7 miljoner dollar, och klubben kan behålla upp till 50 procent och ändå skapa 5–6 miljoner dollar i lönetakutrymme om de vill värva någon annan. Just nu har de cirka 1,25 miljoner i tillgängligt utrymme. Även om de behåller halva lönen skulle en trejd ge dem tillräckligt med utrymme för att förstärka – vilket är planen, framför allt för att hitta en spelare som kan komplettera Nick Suzuki och Cole Caufield i toppkedjan.

– Samtidigt har Canadiens gott om bredd på forwardssidan, vilket innebär att någon förr eller senare behövde lämna. Laine-experimentet såg lovande ut i början, men har inte fullt ut fungerat – mycket på grund av hans skadeproblem. Om Montreal vill ge sin förstakedja en ny injektion och det inte ser ut att bli Laine, då lyssnar de på erbjudanden.

Har bara spelat fem matcher för Montréal den här säsongen

Patrik Laine draftades som andra spelare efter Auston Matthews 2016 av Winnipeg Jets. Han gjorde stor NHL-succé till en början och sågs som en av de mest lovande spelarna i ligan, men efter hand hade finländaren svårare och svårare att producera. Han trejdades till Columbus Blue Jackets hösten 2020 men lyckades aldrig få spelet att stämma där, utan drogs med både skadebekymmer och mental ohälsa som gjorde att han missade en hel del tid.

27-åringen kom till Montréal inför förra säsongen och gjorde 20 mål och 33 poäng på 52 matcher för klubben. Den här säsongen har han en assist på fem matcher.

Nu återstår det att se om Canadiens kan trejda honom innan NHL:s transferfönster stänger om en vecka.

Source: Patrik Laine @ Elite Prospects