Närmar sig rekordet: ”En rockstar-turné just nu”

Aleksandr Ovetjkin är nu sex fullträffar från att passera ”The Great One”.

Detta efter mål nummer 889 i nattens 2–3-förlust för Capitals, mot Winnipeg Jets.

– Jag tror att alla kommer berätta om det här för sina barn en dag, säger lagkamraten Tom Wilson.



Aleksandr Ovetjkin firar mål nummer 889 i NHL-karriären. Foto: Bildbyrån/James Carey Lauder.

Med fyra minuter kvar av ordinarie tid, i nattens möte med Winnipeg Jets, jublade Aleksandr Ovetjkin över mål nummer 889 i NHL-karriären. En siffra som tar honom endast sex mål ifrån Wayne Gretzky och alla tiders målrekord i ligan.



– Det var som en slutspelsmatch – med fysiskt spel och rätt mentalitet. Vi låg under, men tryckte på och blev belönade, säger Ovetjkin efter matchen.



Mötet slutade i en 2–3-förlust i och med Nikolaj Ehlers avgörande för Jets i förlängningen, men Washington Capitals stora stjärna kunde ändå konstatera att han klättrat på ytterligare en rekordlista. Nu är det nämligen endast Selänne (19), Gretzky (18) och Andreychuk (17) som har fler kvitteringsmål i slutminuterna i NHL:s historia.



– Han åkte förbi bänken och gav mig ett stort flin. Jag är glad att han fick sitt mål – i den meningen att han kommer närmare sitt mål. Men jag hade gärna sett att vi kunde hålla honom borta från protokollet, säger Jets-tränaren Scott Arniel, enligt NHL.com.

Kan slå rekordet 15 april: ”Rockstar-turné”

Trots att målet kvitterade matchen till 2–2 hördes hemmapubliken i Winnipeg ropa “Ovi! Ovi!” i arenan.



– Såklart, han är på väg att bli den bästa målgöraren någonsin. När du är på honom är du inte riktgt på honom. Du måste vara i hans ficka och i stort sett nudda honom för hans release är så farlig. Han är en jäkla målskytt. Ger du honom lite tid och utrymme så kan kan döda dig, säger Winnipegs Mason Appleton.



Härnäst väntar nu ett möte med Minnesota Wild och svenske målvakten, Filip Gustavsson, för Aleksandr Ovetjkin. Detta med elva matcher kvar av grundserien. Håller 39-åringen sitt nuvarande tempo kommer han att slå rekordet mot New York Islanders 15 april.



– Det är en slags rockstar-turné just nu, men han hanterar det så bra. Jag har varit väldigt stolt över att se honom dag ut och dag in, pressen och bördan under säsongen och att ta det här på axlarna samtidigt som han är kapten och ser till att det går bra för laget. Det är kul. Jag tror att alla kommer att kunna berätta om det här för sina barn en dag, säger Capitals Tom Wilson.