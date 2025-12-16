Otto Stenberg har spenderat drygt ett år i farmarligan.

I natt kallades han upp till NHL av St. Louis Blues.

Otto Stenberg.

Foto: Mathias Bergeld/Bildbyrån

Efter JVM förra året återvände Otto Stenberg aldrig till SHL och Malmö, utan åkte i stället över till Nordamerika för att spela med St. Louis Blues farmarlag Springfield Thunderbirds i AHL.

Där har 20-åringen varit hemmahörande sedan dess – fram till nu.

I natt meddelade St. Louis Blues via sin hemsida att man valt att kalla upp Stenberg till NHL för första gången sedan han flyttade över till Nordamerika.

Kan bli sjätte svensken att NHL-debutera denna säsong

Stenberg ställdes utanför laget i nattens möte med Nashville Predators, men kan komma att få debutera i NHL i någon av St. Louis andra matcher denna vecka.

Skulle 20-åringen få göra sin NHL-debut inom den närmaste tiden skulle han i sådana fall bli den sjätte svensken att göra sin debut den här säsongen. Tidigare har Axel Sandin-Pellikka, Tom Willander, Joel Nyström, Elias Salomonsson och Adam Engström alla fått göra sina debuter i ligan.

Förra säsongen stod Stenberg för 17 poäng (5+12) på 38 matcher i AHL för Springfield, medan han denna säsong noterats för åtta poäng (3+5) på 21 matcher för farmarlaget.

Otto Stenberg är storebror till Frölundas JVM-aktuella supertalang Ivar Stenberg, som väntas väljas bland de första spelarna i sommarens NHL-draft.

Source: Otto Stenberg @ Elite Prospects