Bekräftat: Svenskarna debuterar i natt

I natt väntar dubbla svenska debuter i St. Louis Blues.

Otto Stenberg gör sin NHL-debut – medan Jonatan Berggren debuterar för sitt nya lag.

Otto Stenberg och Jonatan Berggren kommer båda debutera för St. Louis Blues i natt. Foto: Bildbyrån

När St. Louis Blues ställs mot Winnipeg Jets under natten mellan onsdag och torsdag kommer två svenska spelare att få göra sina debuter i Blues-tröjan.

Otto Stenberg kallades upp av St. Louis i början av veckan. Nu kommer 20-åringen att göra sin första NHL-match i karriären i mötet mellan Blues och Winnipeg.

Jonatan Berggren blev upplockad på waivers av Blues. Han kommer nu att göra debut i St. Louis efter att ha lämnat Detroit Red Wings.

Tränaren Jim Montgomery bekräftar att både Stenberg och Berggren kommer att spela i nattens match.

– Det är som en premiär varje gång man får in nya spelare. Alla har en positiv känsla och spelar med en vilja. När det kommer in positivitet i gruppen brukar det lätt sprida sig och det kommer att ge oss bra energi, säger Montgomery.

Otto Stenberg and Jonatan Berggren are IN! Stenberg will make his NHL debut and Berggren will make his Blues debut tonight against Winnipeg. https://t.co/TStcga0MLF #stlblues — St. Louis Blues (@StLouisBlues) December 17, 2025

St. Louis Blues – en svenskkoloni?

Otto Stenberg lämnade Malmö mitt under förra säsongen för spel i St. Louis farmarlag Springfield Thunderbirds. JVM-stjärnan stod sedan för 17 poäng på 38 matcher i AHL i fjol. Den här säsongen har han inlett med åtta poäng på 21 matcher i farmarligan. Det leder nu till att han får chansen i NHL med Blues.

Jonatan Berggren hade hamnat snett i Detroit Red Wings och varit in och ut ur laguppställningen den här säsongen. Han har då noterats för sex poäng på 15 matcher under hösten. Totalt har Berggren, som tidigare spelat i Skellefteå, producerat 64 poäng på 169 matcher i NHL.

St. Louis börjar nu bli lite av en svenskkoloni. Förutom Berggren och Stenberg spelar även Philip Broberg och Oskar Sundqvist i NHL-klubben. I farmarlaget Springfield Thunderbirds finns ytterligare fem svenskar i form av backarna Calle Rosén, Leo Lööf, Samuel Johannesson och Theo Lindstein samt forwarden Simon Robertsson.

