Jonatan Berggren byter klubb i NHL.

Han lämnar Detroit Red Wings och plockas i stället upp av St. Louis Blues på waivers.

Jonatan Berggren får flytta vidare efter fyra säsonger i Detroit Red Wings. Foto: Matt Slocum/AP Photo/Alamy

Efter att återigen ha hamnat snett i Detroit Red Wings var det tydligt att Jonatan Berggren inte längre skulle bli långvarig i klubben. Efter att det gått trejdrykten kring svensken under en tid valde Detroit i stället att placera Berggren på waivers under måndagskvällen. Därmed har alla 31 andra NHL-klubbar haft 24 timmar på sig att göra anspråk på att värva Berggren och ta över hans kontrakt.

Nu står det också klart att Berggren också blir upplockad på waivers.

St. Louis Blues meddelar nämligen att de värvar svensken och han lämnar därmed Detroit Red Wings efter flera år i organisationen.

The Blues have claimed Jonatan Berggren off waivers from Detroit. #stlblues — St. Louis Blues (@StLouisBlues) December 16, 2025

Jonatan Berggren flyttar till St. Louis Blues

Jonatan Berggren valdes av Detroit Red Wings i andra rundan av NHL-draften 2018. Efter att ha gjort succé i SHL med Skellefteå, med hela 45 poäng på 49 matcher säsongen 2020/21, tog han sedan steget över till Nordamerika. Poängsuccén fortsatte i AHL där Berggren öste in 64 poäng på 70 matcher med farmarlaget Grand Rapids Griffins. Efter succén tog forwarden en plats i Detroit till säsongen 2022/23.

Berggren stod för en imponerade rookie-säsong i NHL med 15 mål och 28 poäng på 67 matcher för Detroit. Därefter har han dock haft det kämpigt och inte fått samma möjlighet till speltid i Red Wings. Han fick tillbringade nästan hela säsongen 2023/24 i AHL, där han gjorde 56 poäng på 53 matcher. Förra säsongen var Berggren sedan tillbaka i NHL och producerade tolv mål och 24 poäng på 75 matcher. Hittills den här säsongen har det blivit två mål och sex poäng på 15 matcher i Detroit för svensken som har varit in och ut ur laguppställningen.

Nu flyttar alltså Jonatan Berggren vidare till St. Louis Blues och det återstår att se om han kan få en nytändning i och med klubbytet.

