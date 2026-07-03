Ottawas fans får chansen att byta ut sina Brady Tkachuk-tröjor. Foto: Sergei Belski-Imagn Images

Foto: USA Today Sports

Ottawa Senators har hittat ett ovanligt sätt att hjälpa sina supportrar att gå vidare efter förlusten av lagkaptenen Brady Tkachuk.

På torsdagen presenterade klubben kampanjen "Chuk Out the Old Jersey", där fans som lämnar in en officiell Brady Tkachuk-tröja från Fanatics får 40 procents rabatt på ordinarie priser i klubbens souvenirbutik.

Erbjudandet gäller mellan den 3 och 7 juli och tröjorna måste lämnas in i Senators lagbutik i Canadian Tire Centre i Kanata.

Kampanjen kommer drygt en vecka efter att Ottawa trejdade Tkachuk till Florida Panthers i utbyte mot fyra draftval, varav tre i den första rundan.

Trejden satte punkt för den amerikanske forwardens åtta år långa sejour i klubben som valde honom som fjärde spelare totalt i NHL-draften 2018. I Florida återförenas han nu med sin äldre bror Matthew Tkachuk när Panthers siktar på att återvända till toppen av NHL.

Brady Tkachuk begärde själv att få bli trejdad

Extra känsligt för Ottawa-fansen är att Brady Tkachuk, som hade en fullständig no-move-klausul i sitt kontrakt, själv begärde att bli trejdad. Enligt uppgifter var Florida ett av fyra lag han kunde tänka sig att flytta till. De övriga var Carolina Hurricanes, Vegas Golden Knights och Minnesota Wild.

Under sina åtta säsonger i Senators noterades Tkachuk för 213 mål och 250 assist, totalt 463 poäng på 572 NHL-matcher. Som lagkapten spelade han en avgörande roll när Ottawa tog sig till Stanley Cup-slutspelet de två senaste säsongerna och bröt en sju år lång slutspelstorka 2025.

Kampanjen är ett ovanligt grepp från Senators. Tidigare har det inte varit ovanligt att besvikna fans kastat eller till och med bränt sina tröjor när en favoritspelare lämnat klubben. Nu hoppas Ottawa i stället att supportrarna byter in dem och skaffar sig en ny favorittröja.