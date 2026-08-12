KLART: Blir ny kapten i Mora IK

Tobias Ekberg ersätts av Marcus Karlström.

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När Mora IK, förra året, utsåg Tobias Ekberg till kapten fanns det dem som höjde på ögonbrynen. Detta var nämligen samme Ekberg som fostrats i Leksand, och haft rivaltröjan på sig så sent som 2023.

– Det är ju bra för Mora IK. Leksand är ett stort lag och en stor förening, så det är bra för oss och hela Hockeyallsvenskan, sa den 32-årige backen nyligen i Mora Tidning om sitt tidigare lags nedflyttning.

Nu, med 2026/27-säsongen runt hörnet, står det klart att Ekberg blir av med rollen.

Marcus Karlström blir ny kapten i Mora IK

Under onsdagen presenteras Marcus Karlström, Damien Giroux och Georg Weigelt som kaptenstrio, där den förstnämnde får "C:et" på bröstet. Ekberg får därmed inte heller förtroende som assisterande kapten, vilket just Karlström var i fjol.

– Marcus hade en viktig roll som assisterande kapten förra säsongen och känns redo att ta nästa steg. Damien och Georg kompletterar honom på ett väldigt bra sätt, och Georg har dessutom hunnit få ett år i klubben och känner både gruppen och miljön, säger huvudtränaren Oscar Dahlgren i ett uttalande.

Karlström har tidigare varit kapten i Almtuna, under tre säsonger.