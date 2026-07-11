Nobbar Luleå - skriver nytt NHL-kontrakt

Oskar Sundqvist stannar i St. Louis. Foto: Bildbyrån.

Luleås sportchef Thomas Fröberg har inte gjort någon hemlighet av att han gärna vill ha hem NHL-veteranen Oskar Sundqvist om han skulle bestämma sig för att lämna Nordamerika. Sundqvist har också hållit dörren öppen. Men Fröberg får vänta åtminstone ett år till på att få hem den rivige forwarden.

Svensken, som spelade VM tidigare i år, har nämligen kommit överens med general managern Alexander Steen om ett nytt ettårskontrakt med St Louis Blues. Kontraktet är ett tvåvägsavtal som är värt 850 000 dollar om Sundqvist tillbringar hela året i NHL.

Sundqvist har spelat för Blues 2017 till 2022 och från och med 2023. Han var borta från klubben en dryg säsong, då han spelade för Detroit Red Wings och Minnesota Wild. Den gångna säsongen gjorde han 17 poäng på 52 matcher i NHL innan han avslutade med åtta matcher med Tre Kronor. Säsongen avslutades emellertid med en otäck skada efter den uppmärksammade knätacklingen från Timo Meier i VM-kvartsfinalen mot Schweiz.

Totalt har det blivit 181 poäng på 545 matcher i NHL för 32-åringen.