Oskar Sundqvist missar NHL-premiären. Den svenska forwarden skadade sig på en träning i söndags och är nu ”vecka till vecka”.

Foto: Terrence Lee-Imagn Images

St. Louis Blues svenska forward Oskar Sundqvist har fått en tuff start på säsongen. Den 31-årige forwarden skadade sig under en träning med laget i söndags. Nu väntas han bli borta ett tag och missar därmed säsongsinledningen.

Enligt ProHockeyRumours handlar det om vecka till vecka och de har räknat bort svensken i de första tre matcherna. Det ska röra sig om en underkroppsskada där det högra benet såg ut att få sig en törn.

Förra säsongen blev det 20 poäng på 67 matcher för Oskar Sundqvist. Han går nu in på sitt sista kontraktsår med klubben och har en lönetaksträff på 1,5 miljoner dollar per säsong. Det återstår sedan att se om det blir en återkomst till svensk hockey eller en fortsättning i NHL.

Bodensonen har under sin tid i NHL etablerat sig som en nyttig forward längre ner i hierarkin. Säsongen 18/19 var han också med och vann Stanley Cup med Blues. Under NHL-karriären har han även representerat Pittsburgh, Minnesota och Detroit.

