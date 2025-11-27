Förre SHL-talangen skickas ned – efter två NHL-matcher
Oscar Fisker Mølgaard kallades upp till NHL förra veckan av Seattle Kraken.
Efter två matcher och blott tolv minuters istid skickas nu den tidigare SHL-talangen ned till AHL igen.
Via ett inlägg på X meddelade Seattle Kraken inför nattens möte med Boston Bruins att klubben aktiverat nyckelspelaren Jared McCann från skadelistan, vilket i sin tur också ledde till att NHL-klubben valde att skicka den tidigare HV71-talangen Oscar Fisker Mølgaard till AHL.
Fisker Mølgaard kallades upp till Seattle från farmarlaget Coachella Valley under förra veckan och gjorde poäng direkt i sin NHL-debut mot Chicago. I matchen därpå, mot Pittsburgh, blev det bara fem minuters istid innan han i helgens match mot New York Islanders petades ur laget av tränaren Lane Lambert.
Totalt loggade Fisker Mølgaard tolv minuters istid på sina två matcher med Kraken.
Den 20-årige dansken lämnade HV71 för spel i Nordamerika efter det säkrade SHL-kontraktet i våras och avslutade säsongen med sju AHL-matcher. Den här hösten har Fisker Mølgaard inlett säsongen i farmarligan starkt med tio poäng (3+7) på 14 matcher.
The #SeaKraken have activated Jared McCann from IR.— Seattle Kraken PR (@SeattleKrakenPR) November 26, 2025
Additionally, Oscar Fisker Mølgaard has been reassigned to the Coachella Valley @Firebirds. pic.twitter.com/bjG67mGUR5
