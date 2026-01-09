Oscar Fisker Mølgaard blev nyligen uttagen till Danmarks OS-trupp.

Nu kallas 20-åringen också upp till NHL av Seattle Kraken.

Oscar Fisker Mølgaard får ny NHL-chans med Seattle Kraken. Foto: Maddy Grassy/AP Photo/Alamy & Carl Sandin/Bildbyrån (Montage)

Efter flera år i HV71 åkte Oscar Fisker Mølgaard över till andra sidan Atlanten för spel i Seattle Krakens organisation. Där har dansken sedan haft en stark debutsäsong i AHL.

I november kallades 20-åringen upp för att göra NHL-debut med Seattle. Det blev två matcher för Fisker Mølgaard, där centern även noterades för sin första poäng i NHL, innan han skickades tillbaka ner till farmarligan.

Men nu står det klart att Fisker Mølgaard får en ny chans av Seattle Kraken. Han kallas nämligen återigen upp till NHL-truppen och ser ut att få möjligheten till att spela fler matcher i världens bästa hockeyliga.

The #SeaKraken have recalled Oscar Fisker Molgaard from the Coachella Valley @Firebirds. pic.twitter.com/xp4c1Ero6K — Seattle Kraken PR (@SeattleKrakenPR) January 8, 2026

Oscar Fisker Mølgaard uttagen i Danmarks OS-trupp

Beskedet att talangen kallas upp till NHL kommer bara ett par dagar efter att han också blivit uttagen till Danmarks trupp som ska spela OS i Milano. Med andra ord har det varit några riktigt glada dagar för 20-åringen.

Under årets säsong ar Oscar Fisker Mølgaard gjort 18 poäng på 30 matcher som rookie i AHL med farmarlaget Coachella Valley Firebirds. Innan flytten till Nordamerika spelade dansken i HV71. Där kom han upp och imponerade i SHL redan som 17-åring vilket ledde till att han draftades av Seattle Kraken i andrarundan 2023. Fisker Mølgaard utvecklades starkt i HV och stod för 21 poäng på 50 matcher säsongen 2023/24 och i fjol gjorde han 19 poäng på 38 matcher i SHL.

Fisker Mølgaard har spelat tre raka VM för Danmark och var en ledande spelare förra året med sju poäng på tio matcher när Danmark skrällde sig till semifinal. Nästa månad kommer 20-åringen också att få OS-debutera.

