Här är Danmarks OS-trupp – två SHL-spelare tar plats

Danmarks trupp till OS innehåller som väntat ett par SHL-spelare. I laget hittar vi bland annat Frederik Dichow och Mikkel Aagaard.

Mikkel Aaagard är en av SHL-spelarna i Danmarks OS-trupp.

Foto: REUTERS/David W Cerny

Länderna fortsätter att offentliggöra namnen som ska representera dem i OS. Näst på tur är Danmark som under onsdagen meddelade vilka spelare som får chansen.

I laget finns flera spelare som har spelat eller spelar i Sverige. Från SHL-klubbar följer Frederik Dichow i HV71 och Mikkel Aagaard i Skellefteå med. De båda hade stora roller i VM förra året när Danmark skrällde sig hela vägen till en semifinal.

Dichow är just nu skadad och det återstår att se om han hinner tillbaka i tid till turneringen. Samtidigt har Aagaard en mycket fin säsong i Skellefteå med 33 poäng på lika många matcher.

Bland de NHL-spelare som finns i laget hittar vi Frederik Andersen, Oliver Björkstrand, Nikolaj Ehlers, Lars Eller och Jonas Røndbjerg.

Här är Danmarks trupp till OS 2026

Målvakter:

Frederik Andersen

Frederik Dichow

Mads Søgaard

Backar:

Anders Koch

Jesper Jensen Aabo

Markus Lauridsen

Matias Lassen

Oliver Lauridsen

Nicholas Jensen

Phillip Bruggisser

Forwards:

Alexander True

Christian Wejse

Frederik Storm

Joachim Blichfeld

Jonas Røndbjerg

Lars Eller

Mathias Bau

Mikkel Aagaard

Morten Poulsen

Nick Olesen

Nicklas Jensen

Nikolaj Ehlers

Oliver Bjorkstrand

Oscar Fisker Mølgaard

Patrick Russell