Här är Danmarks OS-trupp – två SHL-spelare tar plats
Danmarks trupp till OS innehåller som väntat ett par SHL-spelare. I laget hittar vi bland annat Frederik Dichow och Mikkel Aagaard.
Länderna fortsätter att offentliggöra namnen som ska representera dem i OS. Näst på tur är Danmark som under onsdagen meddelade vilka spelare som får chansen.
I laget finns flera spelare som har spelat eller spelar i Sverige. Från SHL-klubbar följer Frederik Dichow i HV71 och Mikkel Aagaard i Skellefteå med. De båda hade stora roller i VM förra året när Danmark skrällde sig hela vägen till en semifinal.
Dichow är just nu skadad och det återstår att se om han hinner tillbaka i tid till turneringen. Samtidigt har Aagaard en mycket fin säsong i Skellefteå med 33 poäng på lika många matcher.
Bland de NHL-spelare som finns i laget hittar vi Frederik Andersen, Oliver Björkstrand, Nikolaj Ehlers, Lars Eller och Jonas Røndbjerg.
Här är Danmarks trupp till OS 2026
Målvakter:
Frederik Andersen
Frederik Dichow
Mads Søgaard
Backar:
Anders Koch
Jesper Jensen Aabo
Markus Lauridsen
Matias Lassen
Oliver Lauridsen
Nicholas Jensen
Phillip Bruggisser
Forwards:
Alexander True
Christian Wejse
Frederik Storm
Joachim Blichfeld
Jonas Røndbjerg
Lars Eller
Mathias Bau
Mikkel Aagaard
Morten Poulsen
Nick Olesen
Nicklas Jensen
Nikolaj Ehlers
Oliver Bjorkstrand
Oscar Fisker Mølgaard
Patrick Russell
