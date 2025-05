KLART: Duon får nya NHL-kontrakt

Det blir ingen återkomst i Sverige för varken Oscar Eklind eller Rodrigo Abols.

Forwardsduon med förflutet i SHL skriver båda på nya kontrakt med Philadelphia Flyers.

Rodrigo Abols och Oscar Eklind. Foto: Bildbyrån (montage).

Philadelphia Flyers säkrar upp två tidigare SHL-spelare under torsdagen.



Både Oscar Eklind eller Rodrigo Abols meddelas få nya ettårskontrakt efter att de anslutit till NHL-klubben inför 2024/25.



För den förstnämnde kommer detta trots en hel säsong nere i AHL-laget Lehigh Valley Phantoms med fem mål över 64 matcher. En betydlig minskning från de 17 fullträffar Eklind bidrog med i Luleå under sitt sista år i Sverige. Den nu 26-årige forwarden från Trelleborg hade då anslutit från Brynäs på ett tvåårskontrakt, men lämnade alltså efter halva avtalstiden.



Nu återstår det att se om Oscar Eklind får chans att debutera i NHL under 2025/26.

Hade gällande avtal med Rögle

För Rodrigo Abols var 2024/25-säsongen mer framgångsrik, sett till utdelning. Den tidigare Rögle– och Örebro-spelaren stod för 15 mål och 17 assist AHL, vilket gav honom chansen att visa upp sig vid 22 tillfällen i Philadelphia Flyers och NHL. Över dessa matcher bidrog han med fem poäng.



Trots detta har lettens framtid varit oviss efter det Hockey-VM i Stockholm han nu kommer att ansluta till.



Abols skrev nämligen ett treårskontrakt med Rögle 2023 och hade haft ett gällande avtal med SHL-klubben över 2025/26 om han inte hade nått en lösning i NHL. Nu blir inte detta fallet och kontraktet med Rögle kommer att rinna ut i sanden.