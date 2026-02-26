OS-guldhjälten sänkte svensklaget

Seger för Buffalo med 2–1 mot New Jersey

Peyton Krebs avgjorde för Buffalo

Fjärde raka nederlaget för New Jersey

Buffalo vann en målmässigt på bortaplan mot New Jersey i NHL på torsdagen. 1–2 (0–0, 0–1, 1–1) slutade matchen.

Resultatet innebär att New Jersey nu har fyra förluster i rad.

New Jersey–Buffalo – mål för mål

Den första perioden slutade 0–0.

Tage Thompson gjorde 1–0 till Buffalo 8.10 in i andra perioden efter förarbete från Peyton Krebs och Bowen Byram.

10.36 in i tredje perioden nätade Buffalos Peyton Krebs framspelad av Tage Thompson och ökade ledningen. 17.30 in i perioden fick Timo Meier utdelning på pass av Jack Hughes och Jesper Bratt och reducerade. Mer än så blev det dock inte för New Jersey.

Det här betyder att Buffalo ligger på andra plats i Atlantic division och New Jersey är på sjunde plats i Metropolitan division.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Fredag 27 februari 01.00 spelar New Jersey borta mot Pittsburgh. Buffalo möter Florida borta i Amerant Bank Arena lördag 28 februari 01.00.

New Jersey–Buffalo 1–2 (0–0, 0–1, 1–1)

NHL, Prudential Center

Andra perioden: 0–1 (28.10) Tage Thompson (Peyton Krebs, Bowen Byram).

Tredje perioden: 0–2 (50.36) Peyton Krebs (Tage Thompson), 1–2 (57.30) Timo Meier (Jack Hughes, Jesper Bratt).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

New Jersey: 1-0-4

Buffalo: 2-1-2

Nästa match:

New Jersey: Pittsburgh Penguins, borta, 27 februari 01.00

Buffalo: Florida Panthers, borta, 28 februari 01.00