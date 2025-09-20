Minnesota Wild kan tvingas klara sig utan en av sina största offensiva stjärnor när säsongen 2025/26 drar igång. General manager Bill Guerin meddelade på torsdagen att Mats Zuccarello har drabbats av ”ett problem som dykt upp”.

Mats Zuccarello kliver in i säsongen på skadelistan. Foto: AP Photo/David Becker

– Vi kollar fortfarande på det, men det kan vara något som gör att han missar starten av säsongen, säger Guerin till reportrar, enligt ett inlägg av NHL.com:s Jessi Pierce.

Den norska veteranforwarden deltog inte under den första dagen av Wilds träningsläger, och utifrån Guerins bedömning verkar det osannolikt att han inom kort kommer att ansluta till laget på isen.

Zuccarello går nu in på sin sjunde säsong i Minnesota efter att ha tillbringat de nio första åren av karriären i New York Rangers. Trots att han närmar sig 40 har han fortsatt leverera offensivt. Förra säsongen noterades han för 54 poäng på 69 matcher, och under 2021/22 satte han personbästa med hela 79 poäng.

I hans frånvaro – om den skulle bli långvarig – kan Liam Öhgren få en chans högre upp i hierarkin. Kanske till och med i en topp sex-roll tillsammans med landsmannen Joel Eriksson Ek och nyförvärvet Vladimir Tarasenko, som hämtades in från Detroit under sommaren.

Kaprizov-förhandlingarna i fokus

Zuccarello är inte den enda offensiva stjärnan i organisationen som väcker rubriker. Guerin kommenterade även det senaste kring förhandlingarna med superstjärnan Kirill Kaprizov. Enligt rapporter ska Kaprizov ha tackat nej till ett åttaårskontrakt värt i snitt 16 miljoner dollar per säsong – ett avtal som skulle ha gjort honom till den bäst betalde spelaren i NHL:s historia.

– De här förhandlingarna är privata, säger Guerin till reportrar, däribland The Athletics Michael Russo.

– Jag kan inte gå in i detaljer. Allt är okej. Det viktigaste är att vi vill skriva kontrakt med Kirill. Han är vår franchise-spelare och vi vill behålla honom här. Han är en stor del av laget. Vi jobbar för att lösa det och gör vårt bästa.

Source: Mats Zuccarello @ Elite Prospects