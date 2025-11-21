Olle Lycksell har inte spelat på två veckor på grund av en hjärnskakning. När svensken nu är redo för comeback väljer Ottawa Senators att sätta upp honom på waivers för att kunna skicka honom till AHL.

Olle Lycksell har satts upp på waivers av Ottawa Senators. Foto: David Kirouac-Imagn Images

I somras blev Olle Lycksell unrestricted free agent efter tre säsonger i Philadelphia Flyers organisation. Lycksell skrev då ett ettårskontrakt med Ottawa Senators och lyckades slå sig in i laget från start.

Men efter mötet med sin tidigare klubb den 8 november hamnade 26-åringen på skadelistan med en hjärnskakning och har inte spelat sedan dess.

När smålänningen nu är redo för comeback ser den inte ut att bli i NHL. På fredagen sattes han upp på waivers av Senators, rapporterar Bruce Garrioch på Sunmedia Post. Därmed har övriga NHL-klubbar 24 timmar på sig att göra anspråk på svensken, annars kan han degraderas till farmarlaget Belleville Senators i AHL.

Lycksell har gjort ett mål på sex NHL-matcher med Senators den här säsongen. Det kom i 2–1-segern mot just Flyers den 21 oktober, där han blev matchvinnare. Han har även gjort två poänglösa framträdanden med Belleville under säsongen.

Efter flytten från Växjö till Nordamerika 2022 har Lycksell gjort 51 framträdanden i NHL och noterats för två mål och tolv poäng för Flyers och Senators. I AHL har det blivit128 poäng på 136 matcher.

I Sverige gjorde Olle Lycksell 42 mål och 95 poäng på 221 SHL-matcher med Linköping, Färjestad och Växjö.

