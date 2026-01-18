Medan de svenska skadorna regnar inför OS har Oliver Ekman Larsson hittat storform. Efter nattens vändning med tre poäng hyllas Toronto-svensken stort.

– Han gör precis allt för oss kväll efter kväll, säger lagkaptenen Auston Matthews till media.

Oliver Ekman Larsson har hittat formen inför OS. Foto: Bildbyrån (montage).

Med två raka förluster inför, och ett 1–3-underläge tidigt i tredje tog Oliver Ekman Larsson tag i saker och ting.

När den svenske OS-backen sedan klev av isen, en förlängning senare, var det han som hade legat bakom allt i vändningen mot Winnipeg Jets. 2–3 från egen klubba, samt assist till både 3–3 och 4–3-avgörandet från Max Domi. En hyfsad kväll, och framförallt ett glädjebesked för Tre Kronor och Sam Hallam.

Efter slutsignalen kom även rejäla hyllningar från Maple Leafs lagkapten Auston Matthews.

– Han gör precis allt för oss kväll efter kväll. Dödar utvisningar, leder vårt powerplay och matchas mot motståndarnas bästa kedjor. Han hade en fantastisk kväll för oss. Jag var glad att se det målet, och sedan det där skottet som Bobby styrde. och sedan att bryta upp den fjärde för att ge oss en chans att göra en odd-man-rush. Han var otrolig ikväll, säger Matthews.

Även Hildeby hyllas: ”Var overkligt bra”

Med detta har nu 34-åringen från Tingsryd sex poäng över sina fyra senaste matcher i NHL.

– Det är Olivers förtjänst att vi får det där målet, han läste spelet perfekt och fick tag i pucken på egen blå och satte fart på attacken, säger även Matthews om avgörandet i förlängningen.

Men Ekman Larsson var inte enda svensk att få positiva ord i sin riktning efter 4–3-segern.

– (Dennis) Hildeby var overkligt bra med ett par viktiga räddningar i desperation. Han gav inte upp ikväll. Han var överallt. Riktigt kul att se från honom, och han ger oss ständigt en chans att vinna matcher här, säger Bobby McMann till media om svenske burväktarens 27 av 30 möjliga räddningar.

