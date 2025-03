Blev målskytt – sedan utgick ”OEL”

Oliver Ekman Larsson sköt sitt fjärde mål för säsongen i nattens segermatch mot New York Rangers.

I den tredje perioden tvingades dock Toronto-backen utgå från matchen utan att återvända.

Oliver Ekman-Larsson.

Foto: Adam Hunger/AP Photo/Alamy

Efter elva raka matcher utan mål lyckades Oliver Ekman Larsson i natt skriva in sig i målprotokollet för New York Rangers.

Den svenske Toronto Maple Leafs-backen öppnade tidigt matchens målkonto, då han bara en minut och 47 sekunder in i matchen prickade in Leafs 1–0-mål via stolpen.

Utgick i den tredje perioden

Ekman Larsson har fått stort förtroende på Maple Leafs blålinje den senaste tiden och spelade tidigare i veckan över 27 minuter i bortamatchen mot Boston. I natt stannade emellertid istiden på strax över 16 minuter, då den svenske backen utgick med en skada i den tredje perioden.

Just nu är det oklart vilken typ av skada det rör sig om och hur pass omfattande den är.

Nylander och Zibanejad målskyttar

Toronto vann till slut matchen med 3–2 efter att både William Nylander och Mika Zibanejad blivit målskyttar i matchen. Zibanejad satte Rangers kvittering i den första perioden, innan Nylander återgav ledningen till Maple Leafs tidigt i den andra perioden.

Matchvinnare blev Matthew Knies som gjorde Torontos 3–2-mål drygt sex minuter in i den tredje perioden.

Nylanders mål korsade just och pass mållinjen och behövde videogranskas innan det kunde godkännas. Målet var hans 34:e den här säsongen, vilket innebär att han nu är ensam tvåa i NHL:s skytteliga. Målet innebär också att han kliver in på topp tio-listan över mesta målskyttar någonsin i Maple Leafs historia med sina 251 fullträffar.

– Jag skulle skjuta men blev lite hakad, så pucken hamnade på sidan om målet. Jag försökte bara släng in den framför mål och så gick den in. Jag vet inte riktigt vad som hände. Jag såg att den korsade mållinjen, så jag visste att det var ett mål, säger Nylander till NHL.com.