Svensken stoppas från spel – på väg bort

Gustav Nyquist ser ut att ha gjort sitt i Nashville Predators.

Den 35-årige svensken stoppas nu från spel inför en trejd.

– Det är klart att det är något som finns i tankarna (att bli trejdad), men samtidigt… vi har det fantastiskt bra i Nashville och trivs här. Jag tror fortfarande stenhårt på det här laget. Vi får se vad som händer efter 4 Nations.



Det var orden Gustav Nyquist yttrade till hockeysverige.se i början av februari angående en potentiell trejd i NHL. Nu ser det ut som att en flytt är på gång.



Under lördagen rapporterar insidern Elliotte Friedman att den 35-årige forwarden inte kommer spela Nashvilles helgmöte med New York Islanders för att skydda honom inför en trejd.



Nashville Predators-spelaren från Halmstad stod för hela 75 poäng på 81 matcher förra NHL-säsongen, men står nu endast på 21 (9+12) efter 57. Att han ändå har de tidigare siffrorna i sig, i kombination med Lönetaksträffen på 3,185 miljoner dollar, gör honom därför attraktiv för andra klubbar inför deadline 7 mars.



– Det är klart, jag har utgående kontrakt, men det är en situation jag har varit i innan. Jag har blivit trejdad två gånger innan så jag vet att det är en del av ”businessen”, har Nyquist sagt tidigare.



Strax efter de första uppgifterna skriver även Friedman att de tär Minnesota Wild som är mest aggressiva i sin jakt på Nyquist, men att många tävlar om signaturen.

Hearing Gustav Nyquist will not play this afternoon for Nashville on Long Island.



Health protection for trade.