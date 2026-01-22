Ny skada i Tre Kronor inför OS – krisen djupnar

I natt kolliderade Lucas Raymond och Oliver Ekman-Larsson.

Den sistnämnde fastnade med benet och fick gå av skadad i matchen mot Detroit Red Wings efter den olyckliga händelsen.

Nu är skadekrisen total i Tre Kronor inför OS.

Victor Hedman är fortsatt tveksam till spel, Erik Karlsson har gått skadad, men återvänder nu. Dessutom har Jonas Brodin redan lämnat återbud. Natten till torsdag uppkom en ny skada för Tre Kronor när Oliver Ekman-Larsson och Lucas Raymond åkte ihop och den förstnämnde fick gå av skadad.

I matchen mellan Toronto Maple Leafs och Detroit Red Wings (1–2 efter övertid), var alltså olyckan framme igen för svensk del.

Rapporterna efter matchen säger att tränaren Craig Berube meddelat att de ska värdera skadeläget och att han kan berätta mer om Ekman-Larssons underkroppsskada under morgondagen.

Oliver Ekman-Larsson has been in the dressing room for some time pic.twitter.com/Bf5uxVmAga — Omar (@TicTacTOmar) January 22, 2026

Source: Oliver Ekman Larsson @ Elite Prospects