Svenskarna gallras bort – Gunler på waivers
Oliver Kylington har släppts från sitt provspel i Carolina Hurricanes.
Samtidigt meddelar NHL-klubben att flera av organisationens svenskar gallras bort.
”Min tanke har hela tiden varit att stanna”
Så lät det i början av juli då 23-årige Noel Gunler fortfarande satt utan ett nytt kontrakt med Carolina Hurricanes. En förlängning på ett år presenterades sedan inom två veckor och drömmen om spel i NHL levde därmed vidare inför 2025/26.
Nu får den tidigare SHL-talangen beskedet att han gallrats bort från NHL-klubbens försäsongstrupp – precis som landsmännen Felix Unger Sörum och Joel Nyström.
För de två andra svenskarna blir det dock en ren nedskickning till AHL-laget Chicago Wolves, medan Gunler placeras på waivers. Det innebär att övriga 31 lag i ligan kan göra anspråk på svensken inom 24 timmar – om de är intresserade. Annars gör forwarden Unger Sörum och Nyström sällskap i Wolves.
Detta meddelas av Carlina Hurricanes samtidigt som det står klart att Oliver Kylington släpps efter sitt provspel med klubben (LÄS MER HÄR).
