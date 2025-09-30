Oliver Kylington står fortsatt inför en oviss framtid i NHL.

Detta då 28-årige svensken nu släpps från sitt provspel i Carolina Hurricanes.

Oliver Kylington. Foto: Ethan Cairns/AP/Alamy

Två trejder under samma natt, spel i både Colorado Avalanche och Anaheim Ducks, samt ett kontrakt som tagit slut utan en förlängning på gång. Sedan flytten från Calgary Flames, sommaren 2024, har Oliver Kylington hunnit uppleva en hel del i NHL.



Nu kommer nästa vändning gällande backens framtid.



En månad efter att nya NHL-chansen uppstått, genom ett provspelskontrakt i Carolina, står det klart att Hurricanes väljer att släppa Kylington.



Den nu 28-årige svensken spelade totalt 19 matcher i NHL förra säsongen, uppdelade mellan Colorado och Anaheim, och noterades för totalt fem poäng (1+4). Totalt är han uppe i 220 framträdanden i ligan, där 60 poäng är det facit han bland annat kan visa upp.



Nu återstår det att se om stockholmaren får ännu en chans i ligan.

Source: Oliver Kylington @ Elite Prospects