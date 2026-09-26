Klarar ännu en gallring – slåss om plats i NHL

Noel Fransén är kvar på Carolinas träningsläger.

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25 utespelare återstår på Carolina Hurricanes träningsläger inför den stundande NHL -säsongen.

Medan Joel Nyström , som förra säsongen spelade 38 NHL-matcher med Hurricanes, fått beskedet att han kommer att skickas till AHL -laget Chicago Wolves har en annan svensk back lyckats hålla sig kvar på lägret.

Efter de senaste gallringarna är Noel Fransén en av nio backar som finns kvar på den regerande mästarens NHL-läger.

Skrev NHL-kontrakt inför säsongen

Fransén utgör en halvan av den svenska duon tillsammans med Felix Unger Sörum som alltjämt är kvar på NHL-klubbens träningsläger med bara dagar kvar till premiären mot Florida Panthers på onsdag nästa vecka.

Den 20-årige backen skrev på för Carolina inför den här säsongen , då han tecknade ett treårigt entry level-kontrakt med en lönetaksträff på 990 000 dollar.

Finns en öppning på backsidan

Förra säsongen tillbringade han stora delar på lån i Hockeyallsvenskan med BIK Karlskoga , där han noterades för 14 poäng (6+8) på 38 grundseriematcher. Fransén spelade även 13 SHL -matcher med Färjestad , med två poäng (1+1) som facit.

I skrivande stund finns en öppning på Hurricanes blålinje inför den kommande säsongen, då den ryske backen Aleksandr Nikisjin har begärt en trejd från NHL-klubben och ännu inte tecknat något nytt avtal inför den stundande säsongen.

Sista träningsmatchen i kväll

Utöver Fransén är Shayne Gostisbehere, Jalen Chatfield, Mike Reilly, Juuso Välimäki, K'Andre Miller, Sean Walker, Charles-Alexis Legault och Jaccob Slavin backarna som är kvar på Hurricanes läger.

Den svenske 20-åringen har spelat två av Hurricanes tre träningsmatcher så här långt under försäsongen. På dess matcher står han noterad för en poäng (0+1). Carolina avslutar försäsongen under lördagskvällen med en match mot Nashville.