Har kopplats till SHL-flytt – släpps av NHL-laget

Kole Lind.

Foto: Larry MacDougal/AP/Alamy

Tampa Bay Lightning har genomfört stor gallring på sitt träningsläger inför den stundande NHL-säsongen, där inte mindre än 21 spelare fått lämna lägret. Bland dessa återfinns svensken Simon Lundmark, som placerats på waivers i syfte att skicka honom till AHL , men även ett namn som säkerligen kan intressera SHL -klubbarna.

Forwarden Kole Lind har haft ett try out-kontrakt med Lightning under försäsongen, men släpps nu av NHL-klubben .

Har haft svenska erbjudanden

27-årige Lind har tidigare kopplats samman med en flytt till Europa och Sverige, där Expressen i våras rapporterade att forwarden haft erbjudanden att komma till Sverige under flera säsonger.

Vidare listades Lind av Expressen i augusti som en av de klubblösa spelarna som SHL-klubbarna slogs om på marknaden.

Den högerfattade forwarden har spelat 31 NHL-matcher för Seattle och Vancouver har spenderat de senaste fyra säsongerna med närmast uteslutande AHL-spel. Lind stod förra säsongen för 35 poäng (11+24) på 70 matcher, men säsongerna dessförinnan producerade han 65 poäng på 69 matcher (2023/24) och 52 poäng på 71 matcher (2024/25) i farmarligan.