Trejdas – blir fjärde svenska målvakten i NHL-klubben

Jonas Johansson är klar för Ottawa Senators – efter tre säsonger i Tampa Bay Lightning. Foto: Joseph Maiorana-Imagn Images

Foto: USA TODAY Sports

Linus Ullmark, Samuel Ersson, Kevin Reidler – och nu Jonas Johansson.

Natten mot lördag kom beskedet att Ottawa Senators värvar en fjärde svensk målvakt efter att ha plockat in 31-årige Johansson i en trejd med Tampa Bay Lightning.

Johansson ansluter för att återställa Senators bredd på målvaktssidan efter att klubben tappat finländaren Leevi Meriläinen till Vancouver Canucks på waivers under fredagen. I utbyte för den svenske målvakten får Lightning future considerations, vilket vanligtvis inte är någonting.

Jonas Johansson hade själv passerat waivers utan att bli upplockad härom dagen. Detta sedan han förlorat jobbet som andrekeeper bakom Andrej Vasilevskij i Tampa till landsmannen Dennis Hildeby. Nu får han konkurrera med Samuel Ersson om jobbet som backup till Linus Ullmark i Ottawa.

Jonas Johansson gjorde tre säsonger i Tampa Bay Lightning

I organisationen finns sedan slutet av förra säsongen även den tidigare JVM-svensken Kevin Reidler, 22. Han skrev på för Senators efter spel med Penn State University i den amerikanska collegehockeyn.

Jonas Johansson har tillbringat de senaste tre säsongerna i Tampa Bay Lightnings organisation, där han spelat 65 NHL-matcher. Totalt har den tidigare Brynäs- och Almtuna-keepern gjort 105 framträdanden i NHL, där det även blivit spel för Buffalo Sabres, Colorado Avalanche och Florida Panthers sedan han lämnade Sverige 2017.

Den storvuxne målvakten går nu in på sista året på sitt nuvarande NHL-kontrakt med en lönetaksträff på 1,25 miljoner dollar.