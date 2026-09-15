Vann Stanley Cup som rookie – har begärt trejd

Aleksandr Nikisjin har begärt en trejd bort från Stanley Cup-mästarna Carolina Hurricanes. Foto: Alamy

Med drygt två veckor kvar till nedsläpp för NHL:s grundserie 2026/27 är flera namnkunniga restricted free agents, så kallade RFA-spelare, fortfarande utan nya kontrakt.

En av dem är Carolina Hurricanes-backen Aleksandr Nikisjin. 24-åringen stod för 33 poäng på 81 matcher under sin rookiesäsong och följde upp det med ytterligare en poäng på 17 slutspelsmatcher när Hurricanes gick hela vägen och vann Stanley Cup.

Nu kan Nikisjin dessutom vara på väg bort från Carolina.

Enligt NHL-insidern Pierre LeBrun på The Athletic har Nikisjin och hans representanter begärt att klubben ska trejda honom efter den framgångsrika slutspelsresan. Och enligt LeBrun kvarstår önskemålet när träningslägren nu bara är dagar bort.

Nikisjin har själv begärt att få bli trejdad

”Backen Aleksandr Nikisjin är fortfarande utan kontrakt med Carolina Hurricanes när träningslägren ska öppna. Den 24-årige RFA-spelaren bad om en förändring efter säsongen, och en sak som blev tydlig för mig under måndagen är att önskemålet fortfarande kvarstår”, skriver LeBrun.

Att Nikisjins namn har förekommit i trejdspekulationer är i sig ingen nyhet. NHL-insidern Frank Seravalli rapporterade redan i juni att Nikisjin var toppnamnet i Carolinas erbjudande till Winnipeg Jets när Hurricanes försökte värva stjärnmålvakten Connor Hellebuyck. Även andra uppgifter har placerat den ryske backen på flera klubbars radar.

Det nya i LeBruns rapportering är däremot att trejddiskussionerna kan vara ett resultat av Nikisjins eget önskemål – och inte enbart ett försök från Carolinas sida att få ut maximalt värde ur en attraktiv ung spelare.

Slutade sjua i Calder Trophy-omröstningen

Nikisjins ankomst till Hurricanes var efterlängtad. Ryssen valdes som nummer 69 totalt i draften 2020 och tillbringade därefter flera år som en stjärna i KHL, där han utvecklades till en av de främsta NHL-talangerna utanför Nordamerika.

Nikisjin lämnade till slut SKA S:t Petersburg, där han var lagkapten mellan 2023 och 2025, för att göra sin NHL-debut med Carolina under Stanley Cup-slutspelet 2025.

Den storväxte backen slutade sjua i Calder Trophy-omröstningen, som utser NHL:s bästa rookie. Han fick två tredjeplatser, 14 fjärdeplatser och 40 femteplatser.

Nikisjin blev dessutom uttagen i NHL:s All-Rookie Team, där han bildade backpar med Calder Trophy-vinnaren Matthew Schaefer.

Om Nikisjin trejdas blir han bara den andra spelaren från Carolinas Stanley Cup-vinnande lag som lämnar klubben under sommaren. Sedan tidigare har målvakten Frederik Andersen lämnat för Edmonton Oilers som unrestricted free agent.