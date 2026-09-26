Oskar Sundqvist har satts upp på waivers av St. Louis Blues. Foto: REUTERS/David W Cerny

Foto: REUTERS

Oskar Sundqvist är en synnerligen dekorerad spelare med två Stanley Cup-segrar, SM-guld med Skellefteå AIK och ett JVM-silver. Nu kan den 32-årige veteranen dock hamna i AHL efter åtta raka säsonger utan spel i farmarligan.

Under fredagen var han en av spelarna som St Louis Blues satte upp på waivers. Passerar han oberörd efter 24 timmar kan han skickas ned till farmarlaget Springfield Thunderbirds, där landsmännen Otto Stenberg och Simon Robertsson redan återfinns.

Utvecklingen kring Sundqvist, som var VM-spelare för Tre Kronor i våras, kommer inte som någon överraskning. Den storvuxne centern skrev under sommaren ett tvåvägskontrakt med Blues värt 850 000 dollar i NHL och 300 000 dollar i AHL.

Oskar Sundqvist accepterar AHL-spel

I en intervju med The Athletic förra månaden var han öppen med de samtal han och nye svenske general managern Alexander Steen hade haft kring hans framtid i Blues, och eventuellt spel i AHL under Steve Ott som tidigare varit assisterande coach för NHL-laget.

– Jag minns att jag pratade med "Steener" om att åka ned till Springfield, och han frågade: ’Hur skulle du reagera?’”, berättade Sundqvist. ”Jag sa till honom: ’Jag har verkligen älskat Otter ända sedan dag ett, när han var tränare. Jag skulle ge allt för honom.’ Så jag sa rakt ut till Steener att det inte skulle vara något problem om den situationen skulle uppstå.

Oskar Sundqvist, med Bodens IK som moderklubb, har spelat 545 NHL-matcher för Pittsburgh Penguins och Blues. Han vann Stanley Cup med Penguins 2016 i en mindre roll och återupprepade det med Blues tre år senare, då som kedjekamrat till Alexander Steen.

Den senaste säsongen stod norrbottningen för fem mål och 17 poäng på 52 matcher innan han lämnade VM med Tre Kronor poänglös.

Senast Oskar Sundqvist spelade AHL-hockey var säsongen 2017/18.

Övriga svenskar på waivers under fredagen: