Nylander får NHL-kontrakt – efter provspelet

Efter att uteslutande ha spelat AHL-hockey med Toronto Marlies i fjol – och avslutat säsongen som Calder Cup-mästare i farmarligan – går nu Alexander Nylanders karriär vidare i Calgary Flames organisation.
Efter att ha fått ett tryout-kontrakt med NHL-klubben för en dryg vecka sedan har Flames nu belönat 28-åringen med ett riktigt kontrakt. Det gäller över säsongen 2026/27 och är värt 850 000 dollar, vilket motsvarar 8,4 miljoner svenska kronor, vid NHL-spel.
Hamnar han däremot i AHL kommer årslönen att ligga på 200 000 dollar, knappt två miljoner kronor, enligt Puckpedia.
För Alexander Nylander är flytten till Calgary något av en hemkomst. När han föddes 1998 spelade pappa Michael Nylander för just Flames.
Alexander Nylander – poängbäst bland svenskarna i AHL:s historia
William Nylanders yngre bror draftades som åttonde spelare av Buffalo Sabres i första rundan 2016. Han NHL-debuterade för samma klubb säsongen 2016/17 och har sedan dess gjort 126 NHL-matcher för Sabres, Chicago Blackhawks, Pittsburgh Penguins, Columbus Blue Jackets och Toronto.
Samtidigt har det blivit 459 AHL-matcher, vilket gör honom till den svensk som gjort flest framträdanden i ligan efter Anton Blidh (530) och Philip Samuelsson (512). Hans 307 poäng i ligan gör honom till den poängbästa svensken i AHL:s historia.
Fjolårssäsongen var Nylanders mest produktiva i farmarligan då han svarade för 53 poäng (24+29) på 65 matcher. Han hade sedan ytterligare sex mål och sju poäng på 24 slutspelsmatcher när Toronto Marlies gick hela vägen och vann Calder Cup efter en finalseger över Chicago Wolves.