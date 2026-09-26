Nylander får NHL-kontrakt – efter provspelet

Alexander Nylander skriver NHL-kontrakt med Calgary Flames. Foto: Sergei Belski-Imagn Images © Bildbyrån

Efter att uteslutande ha spelat AHL-hockey med Toronto Marlies i fjol – och avslutat säsongen som Calder Cup-mästare i farmarligan – går nu Alexander Nylanders karriär vidare i Calgary Flames organisation.

Efter att ha fått ett tryout-kontrakt med NHL-klubben för en dryg vecka sedan har Flames nu belönat 28-åringen med ett riktigt kontrakt. Det gäller över säsongen 2026/27 och är värt 850 000 dollar, vilket motsvarar 8,4 miljoner svenska kronor, vid NHL-spel.

Hamnar han däremot i AHL kommer årslönen att ligga på 200 000 dollar, knappt två miljoner kronor, enligt Puckpedia .

För Alexander Nylander är flytten till Calgary något av en hemkomst. När han föddes 1998 spelade pappa Michael Nylander för just Flames.

Alexander Nylander – poängbäst bland svenskarna i AHL:s historia

William Nylanders yngre bror draftades som åttonde spelare av Buffalo Sabres i första rundan 2016. Han NHL-debuterade för samma klubb säsongen 2016/17 och har sedan dess gjort 126 NHL-matcher för Sabres, Chicago Blackhawks, Pittsburgh Penguins, Columbus Blue Jackets och Toronto.

Samtidigt har det blivit 459 AHL-matcher, vilket gör honom till den svensk som gjort flest framträdanden i ligan efter Anton Blidh (530) och Philip Samuelsson (512). Hans 307 poäng i ligan gör honom till den poängbästa svensken i AHL:s historia.

Fjolårssäsongen var Nylanders mest produktiva i farmarligan då han svarade för 53 poäng (24+29) på 65 matcher. Han hade sedan ytterligare sex mål och sju poäng på 24 slutspelsmatcher när Toronto Marlies gick hela vägen och vann Calder Cup efter en finalseger över Chicago Wolves.