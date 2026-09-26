SHL-stjärnan gallras bort – skickas till AHL

NHL -klubbarna genomför just nu stora gallringar inför den stundande säsongen och fler gallringar kommer att genomföras innan nästa veckas premiär.

En svensk spelare som fått beskedet att han kommer att skickas till AHL är den tidigare SHL -stjärnan Felix Nilsson . Nashville meddelar via sin hemsida att Nilsson är en av fem spelare som gallrats bort från NHL-lägret och i stället skickats till farmarklubben Milwaukee Admirals.

Nilsson har visat framfötterna under försäsongen med Nashville, där han tidigare i veckan blev övertidshjälte för Predators i träningsmatchen mot Tampa Bay Lightning. 21-åringen har spelat i samtliga tre träningsmatcher som Nashville spelat under försäsongen och noterats för två poäng (1+1).

Rögle har rätten till Nilsson

SHL-klubben Rögle har egentligen rätten till Felix Nilsson om han inte tar en plats i NHL, då han hade ett gällande kontrakt (2027) med fjolårsfinalisten och inte är draftad i förstarundan.

I våras berättade sportchefen Hampus Sjöström emellertid för Helsingborgs Dagblad att man inte vill skapa någon friktion med forwarden och i stället kommer låta honom spela i Nordamerika enligt Nilssons egen önskan, enligt Sjöström.

– Vi räknar inte med Felix under nästa säsong. Han kommer vilja slå sig in där borta och hålla sig nära NHL-klubben, sade Sjöström då.

Poängbäst i SM-finalisten

21-åringen fick sitt stora genombrott förra säsongen, då han noterades för 40 poäng (14+26) på 52 matcher och var Rögles poängbästa spelare. Nilsson fick även chansen i Tre Kronor, där han spelade tre matcher och producerade en passningspoäng.

Nilsson skrev i våras på ett treårigt entry level-kontrakt med Predators, som har en lönetaksträff på strax över en miljon dollar och som ger honom en lön på 82 500 dollar vid spel i AHL, vilket motsvarar nära 820 000 kronor. Utöver detta har Nilsson fått en signing bonus på strax över en miljon kronor den här säsongen, enligt Puckpedia .