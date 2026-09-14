Noah Östlund skriver jättekontrakt

Noah Östlund cashar in.

Buffalo Sabres har de senaste åren varit pigga på att sajna upp sina unga spelare på långa kontrakt. Nu har man gjort precis det igen - med Noah Östlund.

Den svenske centern har ett år kvar på sitt avtal men har redan nu skrivit på ett nytt åttaårskontrakt. Detta eftersom det nya kollektivavtalet i NHL träder i kraft i dagarna, och då får man bara skriva sjuårskontrakt.

Östlunds nya kontrakt med Buffalo ger honom en snittårslön på 6,6 miljoner dollar. Det bekräftar klubben på sin hemsida. Det ger honom totalt 52,8 miljoner dollar - drygt en halv miljard svenska kronor. Detta trots att han ännu inte nåt 70 matcher i världens bästa hockeyliga.

22-åringen gjorde den gångna säsongen 27 poäng på 60 matcher i NHL och 1+1 på tre matcher i slutspelet. Under slutspelet ådrog sig svensken en skada som gjorde att säsongen tog slut i förtid.

Buffalo valde den tidigare Djurgårds- och Växjöspelaren som spelare nummer tolv i förstarundan av NHL-draften 2022.