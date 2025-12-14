Noah Östlund skickades ner till AHL där han gjorde succé direkt.

Nu kallas den svenske talangen upp till NHL av Buffalo Sabres igen.

Noah Östlund får chansen i Buffalo Sabres igen. Foto: Matt Krohn-Imagn Images

Under säsongen har Noah Östlund fått komma upp och spelat i Buffalo Sabres. Han såg då ut att vara på god väg mot att ta en ordinarie plats i NHL. Men tidigare i veckan kom det lite överraskande beskedet att 21-åringen skickas ner till AHL för spel i farmarlaget Rochester Americans.

Han spelade sedan i farmarligan i torsdags och stod då för succé direkt hos Rochester. I 6-1-segern mot Belleville Senators stod Östlund för 1+2 och var en av matchens bästa spelare. Därför blir det en kort visit nere i AHL för Östlund.

Det blir nämligen bara en match i farmarlaget för den här gången. Buffalo Sabres meddelar att Noah Östlund kallas tillbaka upp till NHL igen efter sin succématch i AHL. Han tar nu plats i Sabres trupp framöver.

We have recalled Noah Ostlund from @AmerksHockey.



Trevor Kuntar has been loaned to Rochester.



Details → https://t.co/0UzmjXxzw2 pic.twitter.com/qx9bb5g9kV — Buffalo Sabres (@BuffaloSabres) December 13, 2025

Noah Östlund sköt första NHL-målet

Förra säsongen imponerade Noah Östlund under sin första säsong i Nordamerika. Han producerade 19 mål och 36 poäng på 45 matcher och kom trea i Rochester Americans interna skytteliga. Han kallades sedan upp till Buffalo i slutet av säsongen och fick göra NHL-debut. Östlund fick spela åtta matcher i NHL med Sabres men i år har han tagit en mer fast plats i världens bästa hockeyliga.

Östlund inledde riktigt starkt i AHL och kallades därmed upp till NHL tidigt under årets säsong. I början av november gjorde centern sedan sitt första NHL-mål och hade sedan också en framgångsrik månad med Buffalo. Men efter 3+3 på 20 matcher i NHL blev Östlund alltså nedskickad till AHL. Men nu är han på väg tillbaka upp och ska spela med Buffalo Sabres igen.

