Noah Östlund kallas upp igen – efter succén
Följ HockeySverige på
Google news
Noah Östlund skickades ner till AHL där han gjorde succé direkt.
Nu kallas den svenske talangen upp till NHL av Buffalo Sabres igen.
Under säsongen har Noah Östlund fått komma upp och spelat i Buffalo Sabres. Han såg då ut att vara på god väg mot att ta en ordinarie plats i NHL. Men tidigare i veckan kom det lite överraskande beskedet att 21-åringen skickas ner till AHL för spel i farmarlaget Rochester Americans.
Han spelade sedan i farmarligan i torsdags och stod då för succé direkt hos Rochester. I 6-1-segern mot Belleville Senators stod Östlund för 1+2 och var en av matchens bästa spelare. Därför blir det en kort visit nere i AHL för Östlund.
Det blir nämligen bara en match i farmarlaget för den här gången. Buffalo Sabres meddelar att Noah Östlund kallas tillbaka upp till NHL igen efter sin succématch i AHL. Han tar nu plats i Sabres trupp framöver.
Noah Östlund sköt första NHL-målet
Förra säsongen imponerade Noah Östlund under sin första säsong i Nordamerika. Han producerade 19 mål och 36 poäng på 45 matcher och kom trea i Rochester Americans interna skytteliga. Han kallades sedan upp till Buffalo i slutet av säsongen och fick göra NHL-debut. Östlund fick spela åtta matcher i NHL med Sabres men i år har han tagit en mer fast plats i världens bästa hockeyliga.
Östlund inledde riktigt starkt i AHL och kallades därmed upp till NHL tidigt under årets säsong. I början av november gjorde centern sedan sitt första NHL-mål och hade sedan också en framgångsrik månad med Buffalo. Men efter 3+3 på 20 matcher i NHL blev Östlund alltså nedskickad till AHL. Men nu är han på väg tillbaka upp och ska spela med Buffalo Sabres igen.
Source: Noah Östlund @ Elite Prospects
Den här artikeln handlar om: