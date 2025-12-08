Jonathan Lekkerimäki och Noah Östlund har båda påbörjat sina resor in i NHL och har fått chansen under inledningen av säsongen. Nu skickas dock de båda tidigare Djurgården-spelarna ner till farmarligan AHL.

Jonathan Lekkerimäki och Noah Östlund. Foto: Bildbyrån (montage).

Både Jonathan Lekkerimäki och Noah Östlund har fått speltid i NHL under inledningen av säsongen. Lekkerimäki har stått för två poäng (1+1) på åtta matcher för Vancouver Canucks, medan Östlund har noterats för sex poäng (3+3) på 20 matcher för Buffalo Sabres.

Nu står det klart att båda spelarna får ta plats i NHL-klubbarnas farmarlag tills vidare. Spel i AHL är inte obekant för någon av 21-åringarna – Östlund har gjort 44 poäng (21+23) på 53 matcher i farmarligan och Lekkerimäki har producerat 35 poäng (23+12) på 47 matcher.

Båda har ett förflutet i Djurgården och spelade där tillsammans mellan 2019 och 2023 innan de båda sökte sig vidare till SHL-klubbar.

Source: Noah Östlund @ Elite Prospects