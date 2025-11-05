I helgen var det Isak Rosén som fick fira sitt första NHL-mål för Buffalo Sabres. I natt spelade han fram Noah Östlund till sitt första mål i ligan. Detta när Sabres föll mot Utah Mammoth med 2–1 efter förlängning.

– Det var ett välförtjänt mål, säger Buffalos coach Lindy Ruff.

Noah Östlund firar sitt första NHL-mål för Buffalo Sabres tillsammans med Jack Quinn. Foto: AP Photo/Jeffrey T. Barnes

Det var tvära kast för Noah Östlund inför nattens möte mellan Buffalo Sabres och Utah Mammoth. Bara timmar innan nedsläpp meddelade Sabres att de hade kallat upp svensken från farmarlaget Rochester Americans i AHL. Detta efter att varken Jason Zucker eller Jiri Kulich varit tillgängliga för spel på grund av skador.

Det blev dock en lyckad återkomst till NHL för 21-åringen. I sin femte NHL-match för säsongen, och 13:e totalt i karriären, kom det efterlängtade första målet – och poängen.

Östlund kvitterade matchen till 1–1 i den tredje perioden. Detta efter förarbete från landsmannen Isak Rosén, som gjorde sitt första NHL-mål så sent som i helgens 4–3-seger mot Washington Capitals. Rosén spelade fram Östlund i slottet. Hans första avslut missade målet, men efter en konstig studs lyckades Rosén knacka fram pucken till Östlund som kunde trycka in den bakom Karel Vejmelka i målet från nära håll.

Han fick beröm av coachen Lindy Ruff efteråt.

– Hans defensiva spel var bra och han hjälpt oss att flytta ut spelet ur vår egen zon snabbt och effektivt. Det var ett välförtjänt mål, säger Ruff på presskonferensen efter matchen.

Se målet i videospelaren!

A moment Noah Ostlund will never forget! 🚨 pic.twitter.com/sUW8DqpfQV — NHL (@NHL) November 5, 2025

Noah Östlund räddade poäng åt Buffalo Sabres

Målet kommer på dagen fyra år efter att Buffalo Sabres trejdade Jack Eichel till Vegas Golden Knights. I paketet som Sabres fick tillbaka ingick det draftval som man i slutändan använda till att plocka Noah Östlund som 16:e spelare i första rundan av NHL-draften i Montréal 2022.

Med sin första fullträff lyckades Södertälje SK-produkten rädda en poäng åt Sabres. 1–1 stod sig ordinarie matchtid ut och i förlängningen klev Mammoths lagkapten Clayton Keller fram och avgjorde tillställningen. Amerikanen, som var med i VM-guldlaget i Stockholm i våras, hade även en assist på Nick Schmaltz 1–0-mål och står noterad för 14 poäng (5+9) på sina 13 första matcher den här säsongen.

Mammoth, som varit en av ligans stora positiva överraskningar inledningsvis, ligger trea i Western Conference med nio segrar och totalt 18 inspelade poäng på sina 13 första matcher.

Sabres har fem vinster och 14 poäng på 13 matcher så här långt. De ligger bara en poäng från en wild card-plats i otroligt jämna Eastern Conference.

Buffalo–Utah Mammoth 1–2 (0–0, 0–0, 1–1, 0–1)

Tredje perioden: 0–1 (43.58) Nick Schmaltz (Clayton Keller, John Marino), 1–1 (47.50) Noah Östlund (Isak Rosen).

Förlängning: 1–2 (60.47) Clayton Keller.

Source: Noah Östlund @ Elite Prospects