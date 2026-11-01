Utklassade – nionde raka förlusten för Björck och Jets

Winnipeg Jets blev översköljda av Carolina Hurricanes. Foto: James Guillory-Imagn Images

Foto: USA Today Sports

Winnipeg Jets är inne i en djup kris. På söndagskvällen åkte laget på sin nionde raka förlust när de regerande Stanley Cup-mästarna Carolina Hurricanes vann med hela 7–0 på hemmaplan.

För Viggo Björck och hans lagkamrater innebär nederlaget att man står kvar på fyra segrar efter 15 spelade matcher. Björck själv är fortfarande poänglös 15 matcher in på NHL-karriären. I kvällens match spelade han 15.06 och undvek att gå minus. Jets övriga svenskar, Isak Rosén och Elias Salomonsson, var båda –1.

Carolina tog kommandot redan i den första perioden. Backen Sean Walker satte 1–0 efter drygt fem minuter, och i den andra perioden rann det sedan iväg ordentligt.

Finske backen Juuso Välimäki, som var klar för Brynäs IF under en kort period i somras, utökade till 2–0 innan Sebastian Aho satte 3–0 i powerplay. Walker gjorde därefter sitt andra mål för kvällen och Logan Stankoven ökade på till 5–0.

Stuart Skinner utbytt – igen

Winnipeg-målvakten Stuart Skinner fick lämna isen efter att ha släppt in fem mål på 17 skott. Han ersattes av Clay Stevensen, som räddade 13 av 15 skott.

Det var andra matchen i rad som Skinner släppte in fem mål och blev utbytt. Även i torsdagens 4–6-förlust mot Tampa Bay Lightning fick han lämna matchen i förtid.

Carolina fortsatte att dominera i den tredje perioden. Mark Jankowski gjorde 6–0 i powerplay innan Jesperi Kotkaniemi fastställde slutresultatet till 7–0.

Ryske målvakten Pjotr Kotjetkov räddade samtliga 26 skott och höll sin andra nolla för säsongen. Han har nu vunnit samtliga tio matcher han spelat under säsongsinledningen – en bedrift som bara två målvakter tidigare lyckats med i NHL-historien.

För Carolina var det fjärde raka segern. Winnipeg får däremot fortsätta jakten på ett trendbrott efter en mardrömslik säsongsstart.

Carolina – WInnipeg 7–0 (1–0, 4–0, 2–0)

Carolina: Sean Walker 2 (3), Juuso Välimäki (2), Sebastian Aho (9), Logan Stankoven (10), Mark Jankowski (8), Jesperi Kotkaniemi (4).