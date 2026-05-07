Kommenterar svenskens skräckskada: ”Lyckligt lottad”
Nils Lundkvist Stanley Cup-slutspel tog abrupt slut när han fick en skridskoskena i ansiktet under Dallas Stars serie mot Minnesota Wild i första rundan. Nu bryter Dallas Stars general manager Jim Nill tystnaden kring den svenske backen.
– En väldigt lyckligt lottad man, säger Nill.
Dallas Stars åkte ut redan i första rundan av Stanley Cup-slutspelet efter att ha avancerat till konferensfinal tre säsonger i rad. Minnesota Wild slog ut dem efter en sex matcher lång serie.
För svenske backen Nils Lundkvist tog serien dock slut i ett tidigare skede. I seriens fjärde match fick han motståndarforwarden Michael McCarrons skridsko i ansiktet och ådrog sig ett djupt sår.
När Dallas general manager Jim Nill mötte media på torsdagen kommenterade han sina spelares alla skador. I fallet med Lundkvist har det varit en utmanande säsong skademässigt. 25-åringen drabbades frakturer på både ben och fotled under grundserien och utöver skärskadan han fick i ansiktet åkte han också på en hjärnskakning i samma veva.
– En väldigt lyckligt lottad man, kommenterar Nill apropå att skridskon inte träffade Lundkvist i ögat och skapade ännu värre skada.
Mikko Rantanen spelade med avslitet ledband
Nils Lundkvist hade elva poäng (3+8) på 52 matcher under grundserien och bidrog sedan med två assist på fyra matcher i slutspelet.
Finske stjärnan Mikko Rantanen var en annan spelare med skadeproblem. Han drog sönder ett ledband i ena knäet under OS – och missade bronsmatchen mot Slovakien där – men fullbordade trots det säsongen med Dallas. Dock utan att vara så effektiv som han brukar vara.
– Jag tycker aldrig riktigt att han var sig själv efteråt, säger Jim Nill.
Hans landsman Roope Hintz kom inte till spel i slutspelet för Dallas över huvud taget till en följd av lårskada som han ådrog sig alldeles efter OS.
