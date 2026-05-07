Nils Lundkvist Stanley Cup-slutspel tog abrupt slut när han fick en skridskoskena i ansiktet under Dallas Stars serie mot Minnesota Wild i första rundan. Nu bryter Dallas Stars general manager Jim Nill tystnaden kring den svenske backen.

– En väldigt lyckligt lottad man, säger Nill.

Nils Lundkvist fick Michael McCarrons skridsko i ansiktet under slutspelsserien mellan Dallas och Minnesota. Foto: Skärmdump/Viaplay

Dallas Stars åkte ut redan i första rundan av Stanley Cup-slutspelet efter att ha avancerat till konferensfinal tre säsonger i rad. Minnesota Wild slog ut dem efter en sex matcher lång serie.

För svenske backen Nils Lundkvist tog serien dock slut i ett tidigare skede. I seriens fjärde match fick han motståndarforwarden Michael McCarrons skridsko i ansiktet och ådrog sig ett djupt sår.

När Dallas general manager Jim Nill mötte media på torsdagen kommenterade han sina spelares alla skador. I fallet med Lundkvist har det varit en utmanande säsong skademässigt. 25-åringen drabbades frakturer på både ben och fotled under grundserien och utöver skärskadan han fick i ansiktet åkte han också på en hjärnskakning i samma veva.

– En väldigt lyckligt lottad man, kommenterar Nill apropå att skridskon inte träffade Lundkvist i ögat och skapade ännu värre skada.

Mikko Rantanen spelade med avslitet ledband

Nils Lundkvist hade elva poäng (3+8) på 52 matcher under grundserien och bidrog sedan med två assist på fyra matcher i slutspelet.

Nils Lundkvist – fractured leg and ankle in regular season, facial laceration in playoffs, ”very lucky man,” Nill said, also had a concussion because of the facial laceration

Mikko Rantanen – tore MCL in Olympics, came back as quickly as he could but was never himself again — Lia Assimakopoulos (@Lassimak) May 7, 2026

Finske stjärnan Mikko Rantanen var en annan spelare med skadeproblem. Han drog sönder ett ledband i ena knäet under OS – och missade bronsmatchen mot Slovakien där – men fullbordade trots det säsongen med Dallas. Dock utan att vara så effektiv som han brukar vara.

– Jag tycker aldrig riktigt att han var sig själv efteråt, säger Jim Nill.

Hans landsman Roope Hintz kom inte till spel i slutspelet för Dallas över huvud taget till en följd av lårskada som han ådrog sig alldeles efter OS.