Klart: Efter skräckskadan – svensken kan inte spela

Nils Lundkvist tvingas stå över den femte matchen i Dallas Stars slutspelsserie mot Minnesota Wild efter sin otäcka skada i ansiktet. Samtidigt finns hopp om en comeback senare i serien.

Foto: Matt Slocum/AP/Alamy

Dallas Stars-backen Nils Lundkvist kommer att missa match fem i lagets slutspelsserie i första rundan mot Minnesota Wild, enligt Stars radiokommentator Bruce LeVine.

Nils Lundkvist is OUT for Game #5.



Replacement will be determined tomorrow — Bruce LeVine (@BruceLeVinePuck) April 27, 2026

Lundkvist tvingades kliva av den fjärde matchen efter att ha fått en skridsko i ansiktet av Wild-forwarden Michael McCarron när båda gick på en lös puck framför Dallas mål. I samband med situationen ådrog han sig vad som såg ut att vara en allvarlig skärskada.

Stars huvudtränare Glen Gulutzan uppgav för reportrar att han fortfarande räknar med att Lundkvist ska kunna återvända senare i serien. Han behövde inte uppsöka sjukhus efter incidenten i helgen. Vem som ersätter honom i tisdagens match 5 kommer att avgöras samma dag.

Bland alternativen för att ta en plats på backsidan finns Alexander Petrovic och Ilja Ljubusjkin.

Nils Lundkvist gör fjärde säsongen i Dallas Stars

Lundkvist, som valdes som nummer 28 totalt i första rundan av NHL-draften 2018 av New York Rangers, gör sin fjärde säsong i Stars.

Den svenske backen noterades för elva poäng (3+8) på 52 matcher i grundserien den här säsongen, med plus-12 i plus/minus-statistiken och en genomsnittlig istid på 16.29 per match.

Piteåsonen stod för två assist på hemmais i match två, som Dallas vann med 4–2 och därmed kvitterade serien efter en 1–6-förlust i öppningsmatchen.

Match fyra gick till Minnesota efter ett övertidsmål från forwarden Matt Boldy, vilket innebar att serien nu är kvitterad till 2–2. Detta efter att Stars vunnit match tre på bortaplan och tagit ledningen i serien.

Vinnaren av serien – som innehåller två av ligans sju bästa lag sett till grundseriens tabell – ställs mot Colorado Avalanche i den andra rundan, efter att divisionsvinnaren svept Los Angeles Kings med 4–0 i matcher i sin egen förstaserie.