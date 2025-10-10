Nils Lundkvist gick mållös från samtliga 39 matcher han spelade med Dallas Stars i fjol. Nu blev han målskytt redan i premiären mot Winnipeg Jets – och plockade upp en assist av bara farten när Stars vann med 5–4.

Nils Lundkvist firar sitt mål mot Winnipeg tillsammans med Roope Hintz och Mikko Rantanen. Foto: John Woods/The Canadian Press via AP

Nils Lundkvist hade ett tufft fjolår i NHL.

En axelskada tvingade honom till operation som avslutade backens säsong redan i början av februari. Då hade han bara samlat på sig fem assist på 39 matcher. Men trots den skrala utdelningen valde Dallas Stars att satsa vidare på 25-åringen. Under sommaren undertecknade han ett nytt ettårskontrakt med klubben – och i nattens premiär mot Winnipeg Jets visade norrbottningen framfötterna på en gång.

Efter att ha gått mållös hela förra säsongen klev Lundkvist fram och snärtade in sitt första NHL-mål sedan januari 2024. Piteåsonen hittade fri yta i Winnipegs anfallszon och pricksköt 2–1-målet bakom Connor Hellebuyck efter förarbete av Mikko Rantanen.

När Dallas sedan gick loss till en 5–1-ledning tidigt i den tredje perioden fyllde Nils Lundkvist på med en assist på Wyatt Johnstons 5–1-mål.

Jonathan Toews gjorde NHL-comeback

En minst sagt lyckad premiär för Lundkvist, som även lämnade isen med +3 i plus- och minusstatistiken efter att ha fått 16.45 minuters speltid.

Winnipeg lyckades göra match av det hela via tre obesvarade mål, men föll med 4–5 i Jonathan Toews NHL-comeback för sin hemstads lag. 37-åringen, som inte spelat hockey de två senaste säsongerna, lämnades isen poänglös efter att ha fått drygt 18 minuters istid.

Kyle Connor, som nyligen skrev ett nytt åttaårskontrakt med Jets värt 96 miljoner dollar, lämnade isen som tremålsskytt.

I Winnipeg gjorde Gustav Nyquist debut för sin nya klubb efter att ha sajnat med Jets som free agent i somras. Däremot saknades David Gustafsson i laget efter att han satts upp på waivers för att ge utrymme i laguppställning för Toews.

I Dallas saknades Oskar Bäck på grund av skada.

Winnipeg–Dallas 4–5 (1–2, 0–0, 3–3)

Första perioden: 0–1 (3.17) Mikko Rantanen (Roope Hintz, Sam Steel), 1–1 (6.22) Kyle Connor (Mark Scheifele, Gabriel Vilardi), 1–2 (15.26) Nils Lundkvist (Mikko Rantanen, Jason Robertson).

Tredje perioden: 1–3 (41.01) Jason Robertson (Mikko Rantanen), 1–4 (41.35) Tyler Seguin (Matt Duchene, Thomas Harley), 1–5 (43.25) Wyatt Johnston (Nils Lundkvist, Thomas Harley), 2–5 (49.57) Morgan Barron, 3–5 (51.15) Kyle Connor (Mark Scheifele, Dylan Demelo), (Mark Scheifele, Dylan Demelo).

Nästa match:

Winnipeg: Los Angeles Kings, hemma, 11 oktober

Dallas: Colorado Avalanche, borta, 12 oktober