David Gustafsson, 25, placeras på waivers av Winnipeg Jets.

Svensken offras av Jets för att göra plats åt Jonathan Toews i truppen.

Jonathan Toews ska ta plats i truppen, då offras David Gustafsson. Foto: AP Photo/Alamy (Montage)

Inför årets säsong gör Jonathan Toews en sensationell comeback till NHL, två år efter att han spelade sin sista match för Chicago Blackhawks. Toews har vänt hem till Kanada och ska spela för hemmaklubben Winnipeg Jets under vintern.

Toews har däremot placerats på Jets skadelista inför säsongens start. Men nu ser 37-åringen ut att vara redo för spel igen. Winnipeg avser att lyfta upp Toews från skadelistan till sin laguppställning inför nattens premiär mot Dallas Stars. Jets behöver dock göra plats åt veteranen först.

David Gustafsson placeras på waviers av Winnipeg Jets

Winnipeg kommer därför att placera svenske centern David Gustafsson på waivers, bekräftar tränaren Scott Arniel under torsdagen. Det blir alltså Gustafsson som offras för att ge plats åt Toews i Jets lineup. Det innebär att alla 31 andra NHL-klubbar har 24 timmar på sig att göra anspråk på Gustafsson och eventuellt ta över hans kontrakt. Men om inget lag plockar upp svensken kommer Jets kunna omplacera honom till antingen AHL eller på lagets ”non-roster”-lista.

David Gustafsson draftades av Winnipeg Jets i NHL-draftens andra runda 2018. Han tog sedan steget över till Nordamerika 2019 och har spelat 149 NHL-matcher för Winnipeg under sex säsonger. Gustafsson har varit på gränsen mellan NHL och AHL nästan konstant under sin tid i Kanada och som mest har han spelat 46 matcher i NHL under en och samma säsong.

25-åringen har Tingsryds AIF som moderklubb men flyttade till Jönköping för att spela i HV71 som junior. Säsongen 2017/18 klev han sedan upp och blev ordinarie i SHL redan som 17-åring. Han spelade totalt 81 SHL-matcher med HV innan flyttlasset gick till andra sidan Atlanten. Gustafsson var även en framträdande spelare för Juniorkronorna vid både JVM 2019 och 2020.

Source: David Gustafsson @ Elite Prospects