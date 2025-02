Beskedet: Säsongen är över för Dallas-svensken

Säsongen 2024/24 är över för Nils Lundkvist.

Detta meddelar Dallas Stars efter att den svenske NHL-backen tvingats till operation.

Nils Lundkvist kommer att avsluta sitt sista år på kontraktet i Dallas Stars på listan över långtidsskadade spelare.



Efter att 24-åringen från Piteå inte kommit till spel sedan 22 januari meddelar Stars GM, Jim Nill, under lördagen att backen genomgått en säsongsavslutande operation för att åtgärda ett problem med axeln. Tillsammans med Tyler Seguin placeras Lundkvist därmed på ”LTIR”.



Den tidigare Luleå-spelaren är som sagt inne på sitt sista år på avtalet, men har imponerat under säsongen i en relativt stor roll. Bakom sig har han 183 grundseriematcher i NHL, varav 158 gjorts i just Dallas. Förra året slog han personbästa i ligan när han stod för 19 poäng på 59 matcher innan slutspelet. 2024/25 har det blivit fem assist.

För Dallas innebär det ännu en tung backsmäll efter att Miro Heiskanen tvinats ställa in sitt medverkande i 4 Nations Face-Off på grund av en skada i segern mot Vegas tidigare i veckan.



– Det här är riktigt tråkiga nyheter först och främst för Miro själv, men såklart också för det finska 4 Nations Face-Off-laget och Dallas, sade förbundskaptenen Antti Pennanen på förbundets hemsida när man meddelar tappet i torsdags.

We have loaned Kyle Capobianco to the @TexasStars and recalled Kyle McDonald and Christian Kyrou.



Additionally, Mason Marchment has been placed on IR, retroactive to December 31.



GM Jim Nill has announced that Nils Lundkvist underwent season-ending shoulder surgery.



Both Nils… pic.twitter.com/fXHQdLUCfZ