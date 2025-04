Superstjärnan i exklusivt sällskap

Nikita Kutjerov stod för två assist i nattens 5–1-seger över New York Rangers.

Därmed skrev superstjärnan in sig i ett exklusivt sällskap – då han är den blott fjärde spelaren någonsin att göra 80 assist eller mer under tre raka säsonger.

– Man får aldrig ta honom för givet. Han är en väldigt speciell spelare, säger tränaren Jon Cooper till NHL.com.

Nikita Kutjerov.

Samtidigt som Nikita Kutjerov i natt gick upp i en delad poängligaledning i NHL med sitt mål och sina två assist i 5–1-segern över New York Rangers skrev Tampa Bay Lightning-stjärnan samtidigt in sig i ett ytterst exklusivt sällskap i NHL.

Kutjerov nådde, och passerade, 80 assist i nattens storseger och lyckades därmed nå 80 assist för tredje säsongen i rad.

Gör Gretzky, Coffey och Orr sällskap

Det är han den blott fjärde NHL-spelaren någonsin att lyckas med, då endast Wayne Gretzky (13 säsonger i följd), Paul Coffey (tre) och Bobby Orr (tre) lyckats leverera så många passningspoäng tre säsonger i följd.

– Varje år förundras man av något och detta är bara ytterligare en fantastisk siffra i vad som troligtvis är en Hall of Fame-karriär. Man får aldrig ta honom för givet. Han är en väldigt speciell spelare, säger tränaren Jon Cooper till NHL.com.

Gör upp med MacKinnon om poängligatiteln

Nikita Kutjerov öppnade matchens målskytte i den första perioden, då han i powerplay överlistade landsmannen Igor Sjestjorkin. Han fanns sedan med i Brayden Points 3–0- och 4–1-mål, två mål som liksom hans eget kom i numerärt överläge.

Den ryske superstjärnan har nu producerat 115 poäng (34+81) på 73 matcher den här säsongen. Med den noteringen delar han ledningen i poängligaledningen med Nathan MacKinnon, som skrapat ihop lika många poäng (32+83) på 78 matcher.