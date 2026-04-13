Först till 100 poäng sedan Mats Näslund – för 40 år sedan

Nick Suzuki har skrivit in sig i Montreal Canadiens historieböcker – som den första spelaren sedan Mats Näslund att nå 100 poäng under en och samma säsong.

Nick Suzuki blev i natt den första Montréal Canadiens-spelaren till 100 poäng sedan Mats Näslund 1986. Foto: Imagn Images & Bildbyrån

Nick Suzuki noterades för sin 100:e poäng för säsongen natten mot söndag och blev därmed den första spelaren i Montreal Canadiens att nå milstolpen på 40 år.

Lagkaptenen nådde tresiffrigt när Canadiens mötte New York Islanders. Sent i den andra perioden, i en mållös match, styrde Suzuki in en passning från Juraj Slafkovský framför Islanders mål och gjorde sitt 29:e mål för säsongen till 1–0.

Suzuki är bara den femte spelaren i Canadiens historia att nå 100 poäng under en och samma grundserie – och den första sedan svenske Mats Näslund gjorde det säsongen 1985/86, då Montreal senare gick hela vägen och vann Stanley Cup.

De övriga tre spelarna som nått milstolpen i klubben är Guy Lafleur, Peter Mahovlich och Steve Shutt. Lafleur lyckades med bedriften sex gånger, medan Mahovlich gjorde det två gånger.

100E POINT DE LA SAISON DE NICK SUZUKI



Inför söndagens match hade Suzuki spelat sju NHL-säsonger och noterats för 166 mål och 308 assist, totalt 474 poäng, på 535 grundseriematcher. Han gjorde personbästa med 33 mål säsongen 2023–24 och har nu även satt nya personliga rekord i både assist och poäng under 2025–26.

I Stanley Cup-slutspelet har Suzuki stått för 13 mål och 12 assist, totalt 25 poäng, på 37 matcher. Under sin andra säsong var han en nyckelspelare när Montreal gick till final 2021, där laget föll i fem matcher mot Tampa Bay Lightning.

Suzuki draftades som nummer 13 totalt av Vegas Golden Knights 2017, men trejdades till Montreal i september 2018 tillsammans med Tomas Tatar och ett val i andra rundan i utbyte mot Max Pacioretty.

På juniornivå i OHL noterades Suzuki för 328 poäng (141 mål och 187 assist) på 251 matcher med Owen Sound Attack och Guelph Storm. Han vann OHL-titeln 2019 med Guelph och utsågs då till slutspelets MVP efter 42 poäng på 24 matcher.

Internationellt har han representerat Kanada vid flera tillfällen, bland annat vid OS 2026 där han gjorde två mål och tog silver.

Source: Nick Suzuki @ Elite Prospects