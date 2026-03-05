Nic Roy blir inte kvar i Toronto Maple Leafs. Centern har blivit trejdad till Colorado Avalanche mot ett val i förstarundan 2027 och ett i femterundan 2026.

Nic Roy lämnar Toronto efter en säsong.

Foto: Stephen R. Sylvanie-Imagn Images.

Efter sex raka säsonger i Vegas Golden Knights skrev Nic Roy på för Toronto inför den här säsongen. Parterna skrev kontrakt över den här säsongen och nästa. Under säsongen har Stanley Cup-mästaren gjort 20 poäng på 59 matcher från sin centerposition.

Men nu står det klart att han trejdas, dagen innan Transfer Deadline.

Ny klubbadress blir Colorado Avalanche. Den storsatsande klubben har har velat bredda sin centersida och får nu in en rutinerad spelare som dessutom har varit med och vunnit en cup. I utbyte får Toronto ett förstarunda-val 2027, som däremot är topp tio-skyddat. Det innebär att om Colorado skulle gå dåligt nästa säsong kommer de att få behålla sitt draftval om det är på plats tio eller lägre.

I sådant fall övergår det till ett helt oskyddat val 2028.

Toronto har haft en riktig fiaskosäsong och ser nu ut att missa slutspelet. Det gör att klubbledningen väljer att släppa iväg spelare för att få in fler pusselbitar inför framtiden. Colorado å andra sidan leder NHL just nu och kommer att gå in i slutspelet som en av favoriterna.

Nic Roy blir nu ett komplement till stjärnspelarna och förväntas ta en roll längre ner i hierarkin.

Source: Nicolas Roy @ Elite Prospects